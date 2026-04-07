La estanflación, la pesadilla de los economistas que amenaza Extremadura

Una de las mayores pesadillas para los economistas ya está aquí: la estanflación, un escenario que combina la subida de precios con la falta de crecimiento económico. El economista Luis Garvía advierte de que la situación, ya vivida en los años 70, podría agravarse por el actual conflicto en Oriente Medio, dibujando un panorama que nadie desea y cuya solución no es sencilla.

Este fenómeno representa un enorme desafío para los bancos centrales. Según Garvía, cuando los precios suben, su manual indica que deben subir los tipos de interés para controlar la inflación. Sin embargo, ante la falta de crecimiento, la receta es bajarlos. Esta contradicción los coloca en una situación límite: "Tienen que ser capaces de soplar y sorber a la vez, cosa que, tristemente, no es posible".

Tienen que ser capaces de soplar y sorber a la vez, cosa que, tristemente, no es posible" Luis Garvía, sobre el desafío de los bancos centrales Economista

¿Cómo se sale de la estanflación?

La salida, según el economista, es compleja y no pasa por las herramientas tradicionales. Subir los tipos para atajar la inflación, que es la acción más probable por el mandato de los bancos centrales, agravaría el estancamiento. Por ello, la solución requiere una coordinación entre los gobiernos y los bancos centrales.

Garvía señala que la única forma de avanzar es con "medidas quirúrgicas de abajo a arriba". Esto se traduce en políticas fiscales como reducciones de impuestos a colectivos específicos y medidas monetarias que apoyen a los sectores más dañados, en lugar de aplicar medidas generales de arriba a abajo.

Extremadura y las rentas bajas, las más perjudicadas

El impacto de una subida de tipos de interés es directo en el bolsillo del ciudadano. Garvía explica que las hipotecas se encarecen, lo que reduce la renta disponible de las familias y, en consecuencia, disminuye el consumo. Aunque en teoría los tipos altos incentivan el ahorro, este efecto es menor que el de la pérdida de poder adquisitivo para la mayoría.

En comunidades autónomas con salarios bajos como Extremadura, el golpe es aún mayor. "Si el poder adquisitivo es menor, el efecto va a ser más grande", afirma el economista. La inflación se ceba especialmente con las rentas más bajas, ya que la cesta de la compra representa un porcentaje mayor de sus gastos. Como sentencia Garvía: "La fiesta siempre la acaban pagando los mismos, los que menos tienen".

La fiesta siempre la acaban pagando los mismos, los que menos tienen" Luis Garvía Economista

Finalmente, el experto aborda la aparente contradicción de tener más trabajadores que nunca en un escenario de posible estanflación. Distingue entre cantidad y calidad del empleo. Aunque más empleo es positivo para la recaudación del Estado, los salarios bajos y la precariedad cronifican un círculo vicioso: menor renta disponible, mayor impacto de la inflación y, en definitiva, más sufrimiento para las economías domésticas más frágiles.