Ecologistas en Acción actuará para que Elysium City no se convierta en un nuevo Valdecañas

Ecologistas en Acción ha celebrado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que anula el decreto que permitía el inicio de las obras de Elysium City en Castilblanco (Badajoz), que viene a reforzar su idea inicial sobre un proyecto que consideran inviable económica y medioambientalmente.

El responsable jurídico de la asociación, Ángel García Calle, ha remarcado que a pesar de que los promotores consideren "subsanable" la sentencia que tumba el decreto que aprueba el Plan de Ordenación con Incidencia Territorial y Proyecto de Ejecución de Grandes Instalaciones de Ocio (POITEGIO), no podrán "salvar" la legislación medioambiental autonómica ni europea.

Así, se ha preguntado por el motivo por el cual la empresa no presentó los informes relativos a la gestión del agua, la energía o las comunicaciones reclamados ahora por la justicia si los tenía. "La empresa no tiene esos informes y eso lo garantizo yo porque si los hubiese tenido, hubiesen sido negativos. Por eso no los ha presentado", ha remarcado.

Igualmente, ha contravenido la postura de la empresa que afirma que la sentencia se centra en una cuestión formal y confirma que "no existe afectación alguna a la Red Natura 2000 ni a los espacios de zonas ZEPA".

Al respecto, García Calle ha asegurado que lo que dice la sentencia es que se presentaron los informes para los "trámites precedentes" en el procedimiento, pero que en este decreto relativo al inicio de las obras es donde se tenían que haber presentado, y "dice claramente que no se han presentado los informes y las valoraciones por parte de la empresa".

Con el decreto anulado, las obras son ilegales, por lo que, ha advertido, si hay alguna administración que las permite, actuarán contra ella incluso por la vía penal, porque, ha remarcado, no permitirán una política de "hechos consumados" como en el caso de Valdecañas: "nos tendrán enfrente", ha reiterado en varias ocasiones.