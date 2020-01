La delegada del Gobierno defiende que la actuación policial en Agroexpo ha sido "proporcional"

La delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, ha defendido que "no ha habido cargas policiales" durante los incidentes registrados a las puertas de la Feria Agroexpo en Don Benito, y ha señalado que la actuación policial "ha sido en todo momento proporcional" para tratar de mantener "el orden y la seguridad" ante un grupo de "manifestantes violentos".

"No ha habido en ningún momento ninguna carga policial, lo que ha habido ha sido que se ha tratado de frenar la entrada de los manifestantes que han roto ese dispositivo y esas vallas de acceso y lo que se ha hecho ha sido impedir que entraran", ha destacado la delegada en una rueda de prensa convocada en Badajoz tras los incidentes a las puertas de Agroexpo durante una manifestación de agricultores para pedir precios justos.

En su intervención, García Seco ha señalado que "no ha habido unas cargas contra los manifestantes, sino una defensa de los policías ante el arrollamiento que un grupo de manifestantes quería hacer de las instalaciones de Feval".

García Seco ha resaltado que "en esos momentos de tensión se han producido un total de 19 heridos, 16 de los cuales son miembros del Cuerpo Nacional de Policía y tres manifestantes", todos ellos heridos heridos de carácter leve y ninguno de los cuales ha necesitado hospitalización.

Además, una persona ha sido detenida, aunque finalmente ha sido puesto en libertad tras tomar declaración y que "de momento no hay más detenidos".

Unos hechos tras los cuales, ha apuntillado, "es momento de analizar con detalle" los vídeos que se han grabado y quienes han podido ser los autores u organizadores para ponerlo a disposición de la autoridad judicial, con quien se han puesto en contacto los agentes heridos "para poner en su conocimiento los hechos que se han producido y que se lleve a cabo, a través de la Policía Judicial, las investigaciones oportunas".

DOS MANIFESTACIONES

Yolanda García Seco ha destacado que este miércoles se ha inaugurado una de las ferias "más importantes" del sector agroalimentario español "y por supuesto la más importante de Extremadura de estas características" y que, coincidiendo con la apertura de sus puertas, estaban autorizadas dos manifestaciones por parte del sector agrario para reivindicar la actual situación de la agricultura.

La primera de ellas una tractorada entre distintos puntos de la región y el Polígono Industrial 'Las Cumbres' de Don Benito, donde se dejan los vehículos, 86 tractores en total, para continuar a pie hasta la Institución Ferial, y la segunda desde la estación de autobuses a las inmediaciones de Feval.

Seguidamente, ha expuesto que la Institución Ferial "decidió mantener cerradas las puertas de Agroexpo durante estas dos manifestaciones" y que el horario previsto de cierre era de 11,00 a 13,00 horas, pero que "desgraciadamente" durante esta manifestación y al final, "un grupo pequeño, pero muy violento, de manifestantes han empezado a lanzar todo tipo de objetos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad" y al Cuerpo Nacional de Policía "concretamente".

"Han mostrado actitudes muy violentas y la policía ha tenido grandes dificultades para frenar esas actitudes de los manifestantes", ha reconocido, para recordar que el dispositivo policial preparado para esta jornada con unos 200 efectivos era el previamente acordado en las reuniones mantenidas por responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con la Delegación y el Ayuntamiento de Don Benito.

LANZAMIENTO DE OBJETOS

Según ha hecho hincapié, la violencia de este grupo de manifestantes ha consistido en el lanzamiento de "todo tipo de objetos", tales como botellas, adoquines o megáfonos, y "han tratado en varias ocasiones de derribar el cordón policial", de manera que "para evitar enfrentamientos violentos con los manifestantes" dicho cordón "se ha retranqueado detrás de las vallas de la Institución Ferial", donde "ha intentado contener esa avalancha que pretendía acceder al recinto".

"A pesar de que la policía ha tratado de retranquearse, los manifestantes han intentado en varias ocasiones de derribar la valla, esas vallas altas y fuertes han sido en algún momento sobrepasadas por los manifestantes", ante lo cual, ha señalado la delegada del Gobierno, los agentes de policía "ha tenido que intentar frenarles por el peligro que han sentido de que una avalancha tumultuaria pudiera entrar de forma violenta en las instalaciones de Feval, poniendo en peligro a los bienes y a las personas que estaban dentro de la feria".

Ha abundado igualmente en que "ha sido difícil contener a ese pequeño grupo de manifestantes", tras lo que ha insistido en que "la actuación de la policía ha sido en todo momento proporcional, ha tratado de mantener el orden y la seguridad sin que se produjera en ningún momento daños personales", ha reiterado, así como que el número de "manifestantes violentos era muy pequeño en proporción con el resto de convocantes y de asistentes a la manifestación", "que en algunos momentos también se han visto incluso peligrar su seguridad".

García Seco ha explicado sobre dichos "manifestantes violentos" que era "un grupo organizado" que, durante los días previos a la manifestación, ha tratado "incluso de boicotear" la celebración de la feria, ha llamado por las redes sociales "a la desobediencia" a las instituciones o a los cuerpos policiales y que "han tratado en todo momento de evitar que se produjera una inauguración oficial, que no estaba previsto por otro lado", ha comentado.

REUNIÓN CON EL MINISTRO

En este punto, se ha referido a la presencia en Agroexpo del ministro de Agricultura, Luis Planas, y del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, quienes tenían previsto mantener un encuentro a las 13,00 horas con las organizaciones agrarias representativas, desde las cuales "han decidido no asistir, probablemente porque había una tensión en el ambiente que han decidido posponer estas reuniones para otro momento".

Al respecto, ha incidido en que Planas se ha mostrado "a disposición al diálogo", al igual que Vara, este miércoles y en el futuro dado que los problemas del sector agrario, algunos de ellos de carácter estructural, "tienen que tener soluciones que en muchos casos no son a corto plazo" y deben ser "dialogadas" con el sector o las instituciones europeas.

La delegada, que ha asegurado que a las 16,00 horas se ha "levantado este dispositivo especial con motivo de Agroexpo", que se desarrolla en los momentos de la comparecencia "con total normalidad", ha confirmado que ha habido un detenido que ha sido puesto en libertad tras tomar declaración y que "de momento no hay más detenidos".

Finalmente, y respecto a que el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, haya exigido su "cese inmediato y fulminante" por "ordenar" las "cargas policiales", García Seco ha sostenido que "puede pedir lo que él crea conveniente" y ha insistido en que la actuación policial "ha sido proporcionada a la violencia a la que han sido sometidos".

"Las organizaciones agrarias convocantes no son como tales responsables de estos hechos, han tratado de que la manifestación se hiciera de forma pacífica" y "desde luego no han alentado ni han participado de los hechos violentos", ha concluido la delegada, para quien han sido "otras organizaciones u otros grupos de personas que, hasta el momento, no podemos identificar" y que pertenecen "a un determinado grupo concreto" que se tiene que investigar, ha concluido.