Del "me gusta Camela" de Monago al "parezco Julio Iglesias" de Rivera

La precampaña electoral continúa a falta de cuatro días del inicio oficial de la campaña para las Elecciones Generales del próximo 28 de abril. Los actos se suceden en toda España y los líderes políticos continúan protagonizando momentos diferentes durante los actos y mítines que le llevan por toda la geografía española.

En Extremadura se ha hecho viral durante el fin de semana el "me gusta Camela" del presidente del PP regional y candidato a la Presidencia de la Junta de Extremadura José Antonio Monago, que protagonizó durante el acto celebrado con el candidato del Partido Popular a la Presidencia del Gobierno de España, Pablo Casado, junto al acueducto de Los Milagros de Mérida.

Ayer, Albert Rivera también protagonizó un acto ciudadano en la capital de Extremadura, junto al número cuatro de Ciudadanos por Madrid para el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, y a las número 1 al Congreso de los Diputados, María Victoria Domínguez por la provincia de Cáceres y María José Calderon por la de Badajoz, de la formación 'naranja' en Extremadura. Un acto que comenzaba con 30 minutos de retraso sobre la hora prevista.

Pese al retraso, el acto comenzó con normalidad, lo abrían las candidatas extremeñas y a continuación un discurso muy aplaudido de Edmundo Bal. Pero cuando se subió al escenario Albert Rivera el sonido fallaba. Rápidamente un técnico le ofrecía un micro de mano, algo que a Rivera no le agradaba. "Un poco de paciencia, con esto parezco Julio Iglesias", decía el candidato a la Presidencia del Gobierno de España, entre las risas de los algo más de 350 asistentes que no abarrotaban pero sí ofrecían un buen aspecto del Centro Cultural Alcazaba de Mérida.

"ME COMPROMETO A TRAER EL TREN DE LA DIGNIDAD"

El presidente de Ciudadanos (Cs) y candidato a la presidencia del Gobierno, Albert Rivera, se ha comprometido a que “esta legislatura sea la que traiga el tren de la dignidad a Extremadura”. “No me gusta hacer promesas si no sé que la voy a cumplir. Juego con la prudencia y me cuesta decirlo porque sé que cuesta dinero, pero creo que, con las barbaridades que se han hecho en el tema de las infraestructuras en este país, se puede conseguir que en una legislatura pueda llegar el tren y se puedan ir acabando obras”, ha recalcado.

En este sentido Rivera ha destacado que a él le enseñaron en su casa a que “a la gente que cumple hay que premiarla y a la que no hay que castigarla. No sé cómo este país ha premiado a gente que no cumple”. Y ha añadido “el Gobierno va a estar con los que cumplen y nunca piden privilegios”.

“Estoy harto de enfrentamientos, de rojos contra azules, de catalanes contra andaluces y extremeños… Los hombres y las mujeres juntos trabajamos por la igualdad porque es una causa de todos”, ha defendido Rivera. Por otra parte el candidato de Ciudadanos a la presidencia del Gobierno ha señalado que “cuando gobernemos respetaremos lo que dice la Constitución y la aplicaremos. Aplicaremos el principio de igualdad y solidaridad respecto a la financiación autonómica”.

Asimismo, Rivera ha anunciado otras medidas que llevará a cabo cuando llegue al Gobierno de la nación como implantar el español otra vez como lengua vehicular en toda España, un Pacto Nacional por la Educación en el que se defienda una selectividad única para todos, instaurar como troncal y obligatoria una asignatura que se llamará Constitución Española, o que en los meses de julio y agosto haya cursos intensivos de inglés gratuitos en la escuela pública y concertada.

También ha apostado por un Plan Nacional contra la Despoblación. “Cuando un país tiene más de la mitad de su territorio vacío es un problema. Esta comunidad tiene que ser una de las beneficiarias de un plan nacional, con dinero del estado, para que se ejecute en una década, y para que entre todos se trabaje y el dinero llegue a las poblaciones sea para médicos, farmacias, colegios”.

“Mi compromiso es que los primeros tres meses de Gobierno el pacto por la educación y el plan contra la despoblación se pongan en marcha”, ha aseverado. A todas las anteriores medidas se une, según ha anunciado Rivera, un plan fiscal, un plan laboral y uno de infraestructuras para implantar banda ancha en todas las poblaciones de España.

Por su parte, Calderón, número 1 al Congreso por Badajoz, ha destacado que “Ciudadanos es la única alternativa de gobierno serio que tiene esta región, es el único partido que nos puede devolver esa ilusión que nunca debimos perder” y ha culminado su intervención asegurando que “Extremadura se merece que Albert Rivera sea el próximo presidente del Gobierno de España”.

Finalmente, Domínguez, cabeza de lista al Congreso por la provincia de Cáceres, ha indicado que quiere formar parte del equipo de Albert Rivera, “de los diputados que necesita para formar un Grupo Parlamentario fuerte y conseguir que sea presidente del Gobierno de España” a lo que ha añadido que para ello “se dejará la piel”.