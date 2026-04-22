La crisis del viñedo amenaza la viabilidad de las explotaciones agrarias en Extremadura

El sector del viñedo en Extremadura atraviesa un momento crítico, una situación que refleja la crisis generalizada en toda España. Hay diferentes factores que están afectando directamente como la caída del consumo de vino, la falta de mano de obra y el aumento de los costes de producción. En COPE hemos hablado con Antonio Ortiz Alcántara, presidente de ASATA, que asegura que "los costes de producción son tan elevados que el agricultor no puede soportarlos".

Esta espiral de costes se agrava porque los precios del vino están bajando. Antonio Ortiz señala que la hostelería "está haciendo mucho daño" al presionar los márgenes. Esta combinación ha provocado que el cultivo de la vid haya dejado de ser una opción viable para muchos.

Antonio Ortiz Alcántara, presidente ASATA

Este cultivo no es rentable y los agricultores miran de reojo a otros" Antonio Ortiz Alcántara Presidente ASATA

El arranque de viñas, una solución drástica

Ante esta falta de rentabilidad, los agricultores extremeños se plantean medidas drásticas. "Este cultivo no es rentable y los agricultores miran de reojo a otros", afirma Ortiz, como el pistacho o el olivar superintensivo, que se perciben como "mucho más rentables". A esta situación se suma la falta de relevo generacional, lo que agudiza todavía más la crisis del sector.

La decisión de abandonar el viñedo parece ser definitiva en muchos casos. El presidente de ASATA confirma que "se están arrancando viñas, pero para no plantarlas más", ya que los terrenos se están destinando a otros cultivos alternativos.

Se están arrancando viñas para no plantarlas más" Antonio Ortiz Alcántara Presidente de ASATA

Medidas sobre la mesa

Sobre la mesa hay varias propuestas para paliar la crisis, algunas ya planteadas en países como Francia. Se habla de poda en verde, destilaciones de crisis o el arranque definitivo de viñedos. Sin embargo, incluso la rentabilidad de los subproductos ha caído, ya que "el alcohol de destilación ha bajado muchísimo de precio", explica.

El problema es complejo, ya que afecta a toda la infraestructura creada alrededor del vino, como cooperativas y bodegas, que afrontan "inversiones bastante fuertes que todavía se tienen que seguir pagando". Encontrar soluciones urgentes es clave para un sector que afronta un "problema bastante engorroso" y con un gran impacto en la economía regional.