La Cooperativa CAPRIEX entrará en concurso de acreedores y el Juzgado investiga a los anteriores gerentes

CAPRIEX, Cooperativa de Ganaderos Extremeños del Caprino, se ve abocada a entrar en concurso de acreedores ante la situación económica “desastrosa” heredada del anterior Consejo Rector, que tiene a varios miembros en calidad de “investigados” en un proceso judicial por presuntos delitos contables.

Tal y como ha podido saber COPE Extremadura, esta cooperativa (dedicada a la comercialización de leche de cabra y carne de cabrito) cambió en octubre del año pasado de Consejo Rector y se ha encontrado “una mochila de deuda” con ganaderos, proveedores y bancos que hace inviable el futuro de esta empresa, pese a los intentos de los nuevos gerentes por cambiar el modelo de negocio. Esto ha provocado que se vea abocada a entrar en un concurso de acreedores.

Al observar las cuentas de la cooperativa, cuya sede se encuentra en la localidad pacense de Los Santos de Maimona, los nuevos rectores vieron “un gasto sobredimensionado” en función del rendimiento que tenía la empresa, “cantidades de dinero sin justificar” y “transferencias realizadas a cuentas de directivos” que no aparecen en los albaranes ni en facturas.

Además según las fuentes consultadas por COPE, hay gastos que presuntamente podrían haberse borrado de los libros de contabilidad de la cooperativa “para no dejar rastro”.

Los nuevos dirigentes han hecho todo lo que estaba en sus manos para garantizar la viabilidad de esta empresa “pero es imposible” ante la cantidad de impagos y deuda que arrastran de la anterior gerencia y lamentan, sobre todo, el daño que se le puede hacer a los ganaderos que comercializan con esta cooperativa.

EL ANTERIOR CONSEJO RECTOR “INVESTIGADO”

Con todo ello, el nuevo Consejo Rector ha decidido poner todo este asunto en conocimiento de los tribunales por presuntos delitos de “administración desleal, falsedad contable y apropiación indebida” entre otros.

El Juzgado, a raíz de la denuncia realizada, ha decidido citar a declarar “en calidad de investigados” a varios mimebros del anterior Consejo Rector de CAPRIEX. Entre ellos el ex presidente de esta cooperativa y varios miembros de la Junta directiva, como el ex secretario, el ex gerente y la ex contable, que es a su vez mujer del anterior gerente.

Tres de ellos ya han declarado ante el juez y la ex contable tiene previsto hacerlo el próximo mes de marzo.

CAPRIEX INTEGRADA EN DCOOP

Los datos consultados, correspondientes al año 2015, señalan que Capriex contaba con 99 socios activos. La cooperativa nació en 2007, a partir de las inquietudes de un grupo de cabreros que decidieron crear una asociación para defender sus intereses y fomentar la rentabilidad y profesionalidad del sector. Con su integración en Dcoop, Capriex “dio un paso más para profesionalizar su estructura comercial y aumentar la rentabilidad de su producción”, según reza su página web.

A lo largo de este tiempo, se han ido sumando ganaderos y a día de hoy cuenta con un censo de más de 50.000 cabezas de ganado caprino distribuidas por toda las provincias de Badajoz, Cáceres, Huelva, Sevilla y Córdoba.

Todo esto hace que Capriex, como Cooperativa Ganadera Caprina comercialice al año unos 16.000 cabritos para carne y un volumen de leche de cabra en torno a 6 millones de litros.