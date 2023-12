El chocolate causa acné ¿Verdadero o Falso?

Uno de los mitos más comunes que hemos escuchado es que el chocolate produce granitos o acné. Una creencia muy extendida, pero que afortunadamente en nuestra época, en la que la información se encuentra al alcance de todos, podemos acceder a varios estudios que determinan hasta donde llega este mito.

Diversos estudios, como el realizado por la Harvard Medical School, demuestran que la dieta no tiene tanta relación con las impurezas de la piel. Es decir, que el chocolate no te causa los granos. El problema se encuentra en la grasa que se produce en la piel, algo relacionado con las hormonas o genética, no tanto con los alimentos ingeridos.





En COPE hemos hablado con el dermatólogo emeritense Mario León, asegura que los ingredientes que empeoran el acné es el azúcar y la grasa:

El chocolate puede empeorar el acné, pero es debido a su alto contenido en azúcar y grasa, por ello, lo recomendado es consumir chocolate con un nivel más alto de cacao.





En 2016, la Asociación Española de Dermatología y Venereología confirmó la hipótesis de que son las comidas grasas las que provocan acné, pero no el cacao como tal. En esta misma línea se encuentra el doctor Mario León, que confirma que existe un empeoramiento del acné si se consumen en exceso alimentos con alto índice glucémico, así como los productos lácteos.

¿Cuál es el mejor chocolate más recomendable?

El consejo de cualquier dermatólogo es comer chocolate sin azúcar, ya que tiene menos calorías. Además, se aconseja que el chocolate sea negro y con el mayor porcentaje de cacao posible.

¿Cuánto chocolate comer al día?

Tomar pequeñas cantidades de chocolate no provoca la aparición de granos, siempre que no nos excedamos y lo combinemos con una dieta sana y equilibrada, rica en frutas y verduras.