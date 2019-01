Cerca de 300 pasajeros 'tirados' el día de Año Nuevo por averías del tren extremeño

El año 2019 ha comenzado en Extremadura como terminó el anterior, con averías en el tren. Cerca de 300 pasajeros afectados por dos averías graves en el Talgo entre Badajoz y Madrid que han provocado la indigación de los extremeños. La última en el tren TALGO que salía de Badajoz por la tarde y que se quedaba averiado, sin luz, en medio del campo cerca de Navalmoral de la Mata con 180 pasajeros a bordo.

La avería venía de atrás, ya que el tren salía con una hora de retraso de la capital pacense. Al llegar a Navalmoral de la Mata se quedaba sin luz y continuaban las demoras. Les prometieron que iban a ser remolcados por otro tren, procedente de Talavera de la Reina, pero ese nuevo convoy era más pequeño y sólo podía acoger a 100 pasajeros. El resto tenían que viajar a Madrid en autobuses que iban a llegar desde Plasencia. Sigue acumulándose demoras.

Tras varias horas de espera y con la indignación creciendo por minutos, finalmente la odisea acabó pasadas las 3:00 de la madrugada, cuando los viajeros tenían que haber llegado a la capital de España pasadas las 23:00.

LA PRIMERA AVERÍA OCURRIÓ A LAS 8:45 aM

Pero no es la única incidencia en el tren extremeño este día de Año Nuevo. Otros 100 pasajeros tuvieron retrasos en el tren TALGO que salía desde Badajoz a las 8:45 aM. En Mérida se averió y comienzan los retrasos. 40 minutos para coger otro convoy que les llevaría hasta Cáceres.

Pero ese nuevo convoy volvió a averiarse al llegar a la capital cacereña y los viajeros no lo podían creer. Algunos comenzaron discusiones con los trabajadores de RENFE de la capital cacereña y tuvo que llegar la Policía para apaciguar los ánimos. No hay alternativas, ya que no había servicio de autobús por la mañana. Tras varias horas de demora pudieron seguir su camino.

Estas dos nuevas incidencias han provocado la indignación de los extremeños a través de redes sociales, ya que el TALGO había llegado para que estas averías no se volvieran a producir. La consejera de Medio Ambiente, Begoña García Bernal, ha señalado a través de twitter: "Otro incidente grave que nos hace sentir vergüenza. Exigiremos de inmediato explicaciones y responsabilidades. #TrenDignoYaExtremadura"