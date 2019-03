La central nuclear de Almaraz apagará sus dos reactores en 2027 y 2028

Las eléctricas Iberdrola, Endesa y Naturgy han alcanzado un acuerdo para garantizar el futuro de la central nuclear de Almaraz y la solicitud de la prórroga para la vida útil de la planta. El compromiso se acoge al acuerdo firmado entre dos de las propietarias y la Empresa Nacional de Residuos Nucleares (ENRESA), por lo que el reactor 1 se apagará en el año 2027 y el segundo en 2028.

En concreto, supone que los dueños de la central cacereña pedirán 7,4 años, a contar desde la fecha de abril de 2020 en que expira la licencia, para el primer reactor y 8,3 años para el segundo. El protocolo ya firmado previamente entre Iberdrola, Naturgy y ENRESA incluye un calendario de cierre para el parque nuclear español, contemplando las clausuras ordenadas y escalonadas de los actuales siete reactores desde 2027 (Almaraz) hasta 2035 (Trillo)

La situación entre las compañías se había encallado después de que Endesa no aceptara la imposición de condiciones por parte de Iberdrola y Naturgy no recogidas en el protocolo. En concreto, la introducción de una cláusula a la petición de alargar la vida útil para no superar un tope del 15% a una cifra de inversiones recurrentes de unos 400 millones de euros distanciaba a las compañías. El acuerdo, finalmente, ha elevado ese tope sobre la cifra de inversiones previstas de 400 millones de euros al 50%.

"JARRO DE AGUA FRÍA"

COPE ha logrado hablar ya con la plataforma ciudadana VIDA, que ha promovido durante este tiempo las movilizaciones en la comarca de Campo Arañuelo. Juan Manuel Fernández, portavoz de esta plataforma, ha señalado que la noticia ha caído "como un jarro de agua fría", ya que desde los municipios del entorno y desde el comité de empresa, también promotor de las protestas, solicitaban "al menos 10 años más de vida para Almaraz".

No obstante, Fernández ha asegurado que van a continuar con las movilizaciones, como la concentración prevista para el 28 de marzo en Navalmoral de la Mata. Además ha exigido a las empresas que "se pongan desde ya" con un plan alternativo viable para los más de 4.000 empleos, entre directos e indirectos, que genera la Central Nuclear de Almaraz.