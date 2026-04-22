El campo extremeño alerta sobre una escalada de costes sin freno: "Si la cesta de la compra sigue subiendo, cientos de miles de personas tendrán que recurrir a oenegés y bancos de alimentos"

El campo extremeño ha lanzado un SOS a todas las administraciones ante lo que califican como una crisis sin precedentes. Las organizaciones agrarias AGRYGA y la Comunidad de Labradores denuncian que la situación es límite debido a unos costes de producción superelevados frente a unos precios de venta de sus productos cada vez más bajos.

El precio del gasóleo agrícola se ha doblado desde principios de año, los fertilizantes han subido más de un 30 % y los costes laborales y seguros sociales se han incrementado por encima del 25 % en los últimos cinco años. Esta escalada de precios de los insumos asfixia a los profesionales del sector.

Explotaciones en riesgo

Esta situación, denuncia la Comunidad de Labradores, ya está provocando que muchas explotaciones agrarias sean inviables y se vean abocadas al abandono. Como advierte Herminio Íñiguez, presidente de AGRYGA, "No hay ningún negocio que se mantenga así, subiéndose los costes y los ingresos disminuyendo". Un ejemplo concreto es el del tomate para industria, cuyo cultivo se considera inviable con los costes actuales.

No hay ningún negocio que se mantenga así, subiéndose los costes y los ingresos disminuyendo" Herminio Íñiguez Presidente de AGRYGA

Desde el sector señalan la paradoja de que, mientras ellos no ven reflejado el impacto de los costes en lo que cobran, la cesta de la compra se encarece para los consumidores. "Se está viendo cómo la cesta de la compra se encarece sin que eso llegue a los agricultores", lamenta Íñiguez, quien apunta a un problema de especulación en la cadena.

Un paquete de medidas urgentes

Santi Prieto, gerente de la Comunidad de Labradores de Almendralejo, pide a las administraciones local, autonómica, estatal y comunitaria un paquete de medidas urgentes, directas y efectivas. Entre las peticiones se incluye la reducción del IVA de los insumos agrarios al tipo mínimo y un incremento de la actividad de la AICA (Agencia de Información y Control Alimentario) para que vele por el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria.

Además, exigen ayudas directas para hacer frente a la crisis, que se tope el precio del gasóleo y que se revise al alza el IVA compensatorio que reciben. Advierten que, si no se toman medidas, miles de personas tendrán que recurrir a ONGs y bancos de alimentos para cubrir sus necesidades básicas.