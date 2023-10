Blanca Martín, sobre la sucesión de Vara: "No me planteo nada"

La presidenta de la Asamblea de Extremadura, la socialista Blanca Martín, preguntada sobre si se postula a la Secretaría General del PSOE en Extremadura para suceder a Guillermo Fernández Vara, ha dicho que se plantea "simplemente" que su partido "siga siendo el gran partido que ha sido para Extremadura, durante el liderazgo de Juan Carlos Rodríguez Ibarra y de Guillermo Fernández Vara", de quien ha dicho ha aprendido "muchísimas cosas".

"No me planteo nada más, como tampoco me planteé volver a ser presidenta de la Asamblea de Extremadura en junio del 2023", ha añadido.

Finalmente, sobre si cree que es el momento de que sea una mujer la que pase a estar al frente del PSOE en Extremadura, ha dicho que sabe que "cualquier compañero que esté al frente del partido en los próximos años lo hará muy, muy, muy bien, porque hay mucha gente, muchos compañeros, muchas compañeras en las dos provincias que están preparados y preparadas para llevar las riendas de este partido", ha dicho.

"Al final lo que nos une es un partido, no tanto el liderazgo de si es un hombre o una mujer. A mí no me preocupa tanto ese tema de los hombres o las mujeres, creo que quien lo haga que tenga el suficiente apoyo, y además el apoyo unitario sobre todo de este partido para dirigirle en los próximos años", ha espetado Martín.

También se ha referido a una posible investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno: “No sé lo que va a pasar, no tengo una bola para saber lo que va a pasar”.