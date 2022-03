El ayuntamiento de Cáceres dice 'no' al gran desfile de carnaval

Un gran desfile de carnaval, en Cáceres a primeros del próximo mes de abril, con la participación de comparsas y agrupaciones llegadas de Badajoz, Mérida o Navalmoral de la Mata. Esa era la propuesta del partido político 'Juntos X Extremadura' que, finalmente, no se llevará a cabo .

Según ha podido saber COPE Extremadura, el ayuntamiento de Cáceres habría dicho 'no' al gran desfile de carnaval. Durante la mañana de hoy, el promotor de la iniciativa habría recibido la negativa a través de una llamada de teléfono. Algo que, a su juicio, "se une a la carencia de iniciativas por parte del consistorio, que usa la pasividad como bandera y no solo no inicia ningún proyecto sino que aquellos que se les presentan busca la excusa mas rápida para dejarlo a un lado".

La formación política 'Juntos X Extremadura' muestra además su "desacuerdo con la actitud del alcalde, Luis Salaya, que no ha tenido siquiera el decoro de atendernos".