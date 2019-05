El campo extremeño quiere que se derogue el Decreto que regula 'fichar' en la jornada laboral

APAG Extremadura Asaja considera imprescindible que el Gobierno central rectifique y suspenda de manera inmediata la aplicación del Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, una norma que, entre otras cosas, obliga a registrar la jornada laboral de los trabajadores.

El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha señalado que aunque es positivo que se controlen y se reflejen las horas extraordinarias que se llevan a cabo, lo cierto es que "una vez más se ha legislado de espaldas a la sociedad". Así, no se tienen en cuenta las singularidades de los diferentes modelos de empresa ni de sectores como el agroganadero, y se causa un problema en una región como Extremadura "donde no había conflictividad y no teníamos prácticamente ningún expediente sancionador".

En este sentido, el dirigente agrario ha lamentado que se aumente la carga burocrática tanto a los empresarios como a los trabajadores, y que se pretenda aplicar una norma que demuestra que "se desconoce la realidad del campo" y que nos dirige "a un sistema sin sentido".

Y es que el campo "no es una oficina", ya que está marcado por la climatología o por las características de las explotaciones, con parcelas en distintas provincias e incluso diferentes comunidades autónomas. Por eso, Juan Metidieri se ha mostrado convencido de que "es prácticamente imposible llevar este sistema a la práctica".

Metidieri se ha preguntado si ya están aplicando este registro de la jornada laboral a ministros, secretarios de estado, senadores, diputados… "porque ellos son los primeros que tienen que hacer las cosas bien". También ha planteado otras dudas, como si existe un "informe de consecuencias" que analice los efectos de la norma o si se ha estudiado su posible impacto sobre el mercado laboral. "Puede conducir a mucha gente al desempleo", ha avanzado Juan Metidieri, que ha lamentado el "afán recaudatorio" de este Real Decreto.

Ante esta "cacicada" APAG Extremadura Asaja reclama la retirada del Real Decreto y que no se aplique hasta que esté consensuado por todas las partes implicadas, de forma que esté claro si se puede llevar a cabo y cómo hacerlo en todos los sectores. Además, ha invitado a otros colectivos afectados a sumarse a esta petición que ya ha sido trasladada a la Dirección General de Trabajo.

Para Juan Metidieri, el gran objetivo es conseguir que en estas semanas que el Ministerio ha declarado como periodo transitorio "se vuelva al sentido común".