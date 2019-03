Alerta amarilla por lluvias y vientos el miércoles en las provincias de Badajoz y Cáceres

El 112 de Extremadura ha activado la alerta amarilla ante la previsión de lluvias y vientos el próximo miércoles en zonas del norte de Cáceres y suroeste de Badajoz.

Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en el norte de Cáceres se prevén, entre las 00:00 y las 24:00 horas del miércoles 6, precipitaciones que podrían llegar a acumular hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Incluso, entre las 10 y las 20 horas del miércoles y en la misma zona de la provincia de Cáceres, la acumulación de agua en una hora, por metro cuadrado, alcanzaría los 15 litros, señala la Junta en una nota.

Igualmente se esperan entre las 00:00 y las 15:00 horas del día 6, en el norte cacereño, rachas de vientos que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Por otra parte, en el suroeste de la provincia de Badajoz, concretamente en las zonas de Tierra de Barros, Serena y Sur, se prevé que entre las 06:00 y las 15:00 horas de esta misma jornada las rachas de viento previstas puedan alcanzar los 70 kilómetros por hora.

Se recomienda circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra; no atravesar carreteras inundadas y no estacionar en cauces secos ni en las orillas de los riachuelos. En cuanto al viento, se les recomienda, guardar objetos que puedan ser retirados por el viento, toldos, tiestos, etc,... No protegerse del viento en muros, tapias o árboles, prestar especial atención a la hora de realizar adelantamientos en carretera. Llevar consigo siempre un teléfono para estar comunicados en caso de emergencia con el Servicio de Emergencias 1.1.2.