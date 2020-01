Cargos del PP exigen a Vara que los diputados extremeños del PSOE no apoyen "la investidura de la vergüenza"

Miembros del PP de Extremadura se han concentrado este martes ante las puertas de la Presidencia de la Junta para pedir al líder del Ejecutivo regional y secretario general de los socialistas extremeños, Guillermo Fernández Vara, que no sea "cómplice" de los pactos que ha firmado Pedro Sánchez para "alcanzar el poder a cualquier precio".

El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, ha dado lectura a un manifiesto de alcaldes contra la investidura de Sánchez con el que los 'populares' han querido "dar una última oportunidad" a Vara para que "ordene" a sus cinco diputados en el Congreso que no voten a favor de Pedro Sánchez en la segunda votación de investidura.

"A escasos minutos de que se materialice el pacto de la vergüenza entre socialistas, radicales, independentistas, comunistas y proetarras que llevará a Pedro Sánchez al Gobierno de España que sus propios socios de gobierno quieren destruir, los alcaldes de Extremadura aquí presentes, y todos los extremeños que se han querido unir a nosotros queremos dar una última oportunidad al secretario general de los socialistas extremeños, Guillermo Fernández Vara, para que ordene a sus cinco diputados nacionales que no voten a favor de Pedro Sánchez en la investidura y ponga algo de cordura a esta sinrazón", ha aseverado Monago.

RECHAZO A LOS PACTOS "VERGONZOSOS"

En caso de no hacerlo, en opinión del PP extremeño, Vara será "cómplice" de los pactos firmados por Sánchez para "alcanzar el poder a cualquier precio" con quienes "quieren romper España, con quienes insultan al jefe del Estado, con quienes se emocionar al ver apalear a la Policía y con los herederos de ETA", que dejó más de 800 víctimas, 55 de ellas extremeñas.

Así, Monago, en dicha concentración a la que han asistido casi de un centenar de personas, ha recordado que ya son cinco los diputados extremeños --tres del PP y dos de VOX-- que han votado en contra de la "investidura de la vergüenza". "Faltan otros cinco, los socialistas", ha apuntado en la lectura del manifiesto.

Además, ha considerado que si Vara no se opone de forma "contundente" y "fuerza el voto negativo" de los socialistas extremeños a la "investidura pactada" por Sánchez "quedará demostrado que comparte punto por punto la deriva de quien acepta que se otorguen privilegios a unas comunidades autónomas por encima de otras, aceptando que un extremeño sea menos que un vasco o un catalán. Los extremeños no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie".

Por ello, las personas participantes en esta concentración han mostrado su "más enérgico rechazo" a los "pactos vergonzosos" firmados por Pedro Sánchez con Podemos, ERC y EH-Bildu que "buscan romper el consenso constitucional de la Transición que ha traído a España los 40 años más prósperos de su historia y que pretenden destruir la España actualmente conocemos. Será el fin de la solidaridad entre territorios y de la igualdad entre españoles".

NO PUEDEN HACER VICEPRESIDENTE A IGLESIAS

Por otra parte, a preguntas de los periodistas tras leer el comunicado sobre la posición del PP ante la investidura, Monago ha dicho que su partido "no puede hacer vicepresidente del Gobierno a un señor como el de Podemos, el Partido Popular no puede hacer ministros a los ministros que quiere nombrar Sánchez, como el de Consumo, que es un comunista".

"El Partido Popular es algo más serio que el señor Sánchez y el Partido Socialista. Como quiera que lo primero que hizo el señor Sánchez fue abrazar al señor de Podemos, a su líder, a Iglesias, como usted comprenderá, la pelota está en el tejado de Sánchez, no está en el tejado de nadie más", ha indicado el presidente de los 'populares' extremeños".

También, y preguntado por cómo ha visto las primeras jornadas del debate de investidura, José Antonio Monago ha indicado que no puede entender que diputados extremeños "aplaudan cuando en la tribuna de oradores está quien quiere blanquear a los asesinos de ETA".

"Se aplaudía la libertad de expresión de la de Bildu, y eso no lo puede hacer un extremeño de bien y un diputado extremeño, sea socialista o no sea socialista, no puede aplaudir la libertad de expresión de los que lavan a los asesinos", ha añadido Monago, quien ha considerado que el PSOE debería "reflexionar, si queda algo de Partido Socialista".

Finalmente, y sobre las críticas del vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, al modelo de financiación autonómica y al importe que reciben comunidades como Extremadura, Monago ha recalcado que "con esos quiere pactar Sánchez".

"Yo echo mucho de menos que no se hable de la renta per cápita de los extremeños, que es sensiblemente más baja que la de los ciudadanos de Cataluña, o de las pensiones de los extremeños, que son sensiblemente más bajas que las que tiene los catalanes, o de las infraestructuras, como el tren", ha dicho.