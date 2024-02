Agricultores ya están siendo multados por las protestas "no comunicadas" y "no autorizadas"

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha indicado que "lógicamente ya se está multando" a agricultores que participan en las protestas que se están desarrollando en la comunidad, debido a que las manifestaciones "no están comunicadas y por lo tanto no están autorizadas".

Según ha dicho, las tractoradas de este pasado martes, día 6, y este miércoles, día 7, en la región "son manifestaciones que no han sido comunicadas y, por lo tanto, no están autorizadas", lo que lleva a que "cuando no están comunicadas ni autorizadas hay una responsabilidad del que participa en esa manifestación" y a que "va a haber sanciones a las personas que se identifiquen oportunamente".

Quintana también ha reconocido que no saben cuántos días se pueden alargar las protestas. "La verdad es que no lo sabemos, las manifestaciones no están comunicadas y por lo tanto no están autorizadas... Entonces nosotros no lo sabemos ahora mismo... Es que no sólo no sabemos cuántos días van a comunicar sino es que no sabemos dónde van a efectuar los cortes, nos enteramos en ese momento", ha dicho.