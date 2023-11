Cinta, en COPE: "Me he acomodado rápido a Badajoz, me siento agradecido"

El futbolista del momento en el CD Badajoz, Carlos Cinta, volvió a marcar. Un tanto suyo encarriló la victoria del Badajoz ante el Cacereño, 2-0, en un derbi que no se jugaba desde 2017. El Badajoz de Iñaki Alonso ha encadenado tres victorias consecutivas y ya se sitúa en la mitad de la tabla.

Tras el partido, Cinta hablaba para los micrófonos de COPE. “Me siento muy bien aquí. Me he acomodado rápido. Me daban igual las opiniones de unos y otros”.

Cinta, emeritense de nacimiento, añade que “estoy para darlo todo en el campo y no parar de correr, con mi lucha, mi garra y mi ADN”.

¿Dónde está el techo de este renacido Badajoz? “Tenemos equipo para mucho. Ahora hay que mirar el partido de Getafe y seguir con la racha. Le quiero dar las gracias a la afición, que nos arropa en todos los partidos”.