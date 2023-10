"Puede pasar que me marquen muchos goles, pero no me preocupa"

Los jugadores del Hernán Cortés no pueden disimular sus nervios ante la cita histórica del partido de Copa del Rey frente al Betis, que se disputará el miércoles en el estadio Francisco de la Hera de Almendralejo, a las 20.30 horas.

En la plantilla cortesina, hay todo tipo de profesiones: peluquero, agricultor, fisioterapeuta, empleado de Correos…

Ángel Luengo, portero, trabaja en una empresa de logística. Se ha pedido una semana de vacaciones que le han concedido. “Entro a trabajar a las cinco y media de la mañana, me levanto a las cuatro y media, y el cuerpo se agota. La empresa se ha portado muy bien conmigo”.

En el Hernán Cortés son conscientes de que la diferencia entre los clubes “es abismal, pero solo con la motivación de llenar un estadio… Somos once contra once. Hay que jugar el partido. Tenemos que darlo todo”.

En COPE le hemos preguntado a Ángel si piensa que le puedan meter muchos goles: “No tengo presión. Puede pasar que me marquen muchos, como le pasó al Santa Amalia la temporada pasada; pero no me preocupa”.

Los jugadores del Hernán Cortés quieren tener un recuerdo muy especial de este partido. Todos desean llevarse una camiseta de su jugador preferido. Ángel puede que no tenga problemas para lograr la suya: “Quiero la de Claudio Bravo. Estuvo en el Barca. Soy del Barca y me gustaría tener esa camiseta en mi casa”.