Vergeles responde a Pizarro: jamás he dicho que se iba a perimetrar Plasencia.

El consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha respondido este miércoles al alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, que "jamás" ni el ni nadie de la Junta de Extremadura han dicho que se fuera a perimetrar la ciudad para controlar la incidencia de coronavirus.



De este modo ha respondido al primer edil placentino, que esta mañana le ha acusado de "causar grandes problemas económicos y de incertidumbre e inquietud social en la ciudad" por anunciar un posible cierre perimetral".



En la rueda de prensa para informar de la situación epidemiológica de la región, Vergeles ha afirmado que la actitud que siempre se ha tomado ha sido "de análisis" y ha defendido que es bueno comunicar a la sociedad que se están estudiando todas las posibilidades para controlar la pandemia.



"Me parece que eso no es ni irresponsable ni malo, porque estudiar no puede ser ni irresponsable ni malo", ha dicho Vergeles, que ha defendido también que las decisiones se adoptan "velando por la salud de las personas y empresas".



"Revisen todo lo que tengan que revisar, jamás este consejero, jamás la Junta ha dicho que se fuese a perimetrar Plasencia, no se de donde ha salido", ha reiterado.



Sí ha señalado que lo que se ha dicho es estudiar posibilidades de control de la pandemia para las ciudades de más de 15.000 habitantes, en función del auto del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el que se les decía que se estudiasen otras medidas "y eso no es malo".



Vergeles ha señalado que siempre se ha actuado con la máxima prudencia y estudio y cuando se ha querido establecer diálogo con sectores a los que se creía que iba a afectar "lo hemos hecho" y ha lamentado esta situación porque "no es buena imagen para la sociedad, pero yo no he provocado esta situación".