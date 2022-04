El presupuesto de Plasencia de 2022 baja un 6,95 % hasta los 37,14 millones

El Gobierno de Plasencia (Cáceres) llevará a la próxima sesión plenaria un proyecto de presupuesto para 2022 cifrado en 37.144.179,14 euros, un 6,95 % inferior con respecto al de 2021, lo que supone una disminución de 2.772.507,33 euros.



En rueda de prensa, el concejal de Economía y Hacienda placentino, José Antonio Hernández, ha avanzado que el presupuesto se basa en menos deuda y más empleo, en evitar la subida generalizada de tributos, en fomentar el desarrollo municipal a través de la inversión financiada sin deuda, y en el mantenimiento y mejora de la calidad de los servicios públicos.



El edil ha destacado que aunque las cuentas disminuyen sobre el papel con respecto a las del pasado ejercicio, "en realidad presentamos un presupuesto que no se entenderá completo hasta la incorporación de importantes fuentes de financiación obtenidas en los últimos días de 2021 y primeros de 2022, que se irán sumando al mismo a partir de su aprobación, superando los 50 millones de euros".



Hernández también ha destacado que el borrador de manera generalizada no contempla un incremento de los tributos, si bien ha matizado que "voluntariamente no vamos a subirlos pero habrá algún incremento al que nos obliga la ley, como es el caso de la tarifa del agua".



De igual forma, el concejal ha hecho hincapié en que el presupuesto presenta "grandes fortalezas y mejora en el crucial aspecto de la deuda", ya que tienen que pagar unos dos millones de euros menos por este concepto.



"Esto significa que el equivalente a ese dinero que ya no tenemos que pagar lo dedicaremos a la creación de empleo", ha subrayado.



Así, el presupuesto presenta unos ingresos por operaciones corrientes (impuestos, tasas, transferencias y patrimoniales) que ascienden a 34,7 millones, mientras que las operaciones de capital (enajenación de inversiones reales y transferencias de capital) alcanzan los 2,3 millones.



En términos comparativos con los dos presupuestos anteriores de esta legislatura, es un presupuesto inferior en cerca de tres millones en cifras globales, pero en recursos ordinarios propios y transferencias es superior en más de un millón de euros al de 2021.



Hernández ha explicado que el coeficiente de endeudamiento del Ayuntamiento de la capital del Jerte se encuentra en el 105 % y ha anunciado que espera que a finales de 2022 dicho porcentaje se situará por debajo del 100 %.