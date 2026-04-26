Plasencia rinde homenaje a Roberto Iniesta con un festival de doce horas de música en la calle

(Foto de ARCHIVO)El cantante Roberto Iniesta, 'Robe', durante un concierto en el Auditorio Miguel Ríos, a 25 de mayo de 2024, en Rivas-Vaciamadrid, Madrid (España).

La localidad cacereña de Plasencia se convierte el próximo 16 de mayo en un gran escenario musical al aire libre con motivo del festival Primeras Flores Amarillas, un homenaje al músico Roberto Iniesta. El evento contará con doce espacios acústicos repartidos por distintos puntos de la capital del Jerte para llenar la ciudad de música.

Doce horas de música ininterrumpida

El festival combina las actuaciones principales en la Torre Lucía con un circuito musical paralelo que se desarrollará durante doce horas, desde las 12:00 hasta las 24:00 horas. Este circuito recorrerá diferentes enclaves del casco histórico con el objetivo de implicar a toda la ciudad en una jornada continua de música en directo.

Los escenarios acústicos estarán ubicados en la plaza Mayor, la plazuela Quemada, el exterior del colegio Alfonso VIII para una batucada, la puerta del Sol, la plaza de la Catedral con dos espacios, la plaza de San Nicolás, la plaza de San Martín, el parque de La Rana, la plaza de Santa Ana, la plaza Doctor Sayáns y la plaza Maestro Bonifacio Cano.

La organización ha señalado que los músicos y grupos que deseen participar en formato acústico pueden hacerlo previa coordinación a través de la cuenta oficial del festival en Instagram (@primerasfloresamarillas).

Bandas emergentes en la Torre Lucía

Esta programación paralela complementa los conciertos previstos en la Torre Lucía, que se celebrarán entre las 20:00 y las 2:00 horas. La apertura de puertas será a las 18:30 horas y el aforo está limitado a 2.000 personas.

El cartel principal está formado por Aljamia, Chula, Carameloraro, Illo Brown! y Oxygen. La propuesta se centra en dar visibilidad a bandas emergentes y a la creación musical actual.