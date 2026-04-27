Plasencia se convierte en el epicentro de la literatura con Carrasco, Atxaga y Sánchez Adalid

La feria del libro de Plasencia se celebrará del 6 al 10 de mayo en la Plaza Mayor

La Plaza Mayor de Plasencia volverá a ser el corazón de la literatura con una nueva edición de su Feria del Libro, que se celebrará del miércoles 6 al domingo 10 de mayo. Un total de 12 casetas, con ocho librerías y la Editora Regional de Extremadura, conformarán el epicentro de una cita que se ha consolidado en el calendario cultural de la ciudad. El evento está organizado por el Ayuntamiento de Plasencia con la colaboración de la Junta de Extremadura.

La inauguración, el miércoles 6 a las 18:00 horas, correrá a cargo del escritor Jesús Sánchez Adalid, quien presentará su nueva novela, "Tres halcones para Tamerlán". El acto servirá también para conmemorar el 840 aniversario de la fundación de Plasencia, un acontecimiento central en su popular novela "El alma de la ciudad".

Autores de primer nivel

La feria contará con nombres destacados del panorama literario nacional como Bernardo Atxaga, que presentará "Golondrinas", o Joaquín Araujo. El broche de oro lo pondrá el domingo 10 de mayo el escritor extremeño Jesús Carrasco, quien presentará su última y esperada novela, "El detalle", antes incluso de su lanzamiento oficial.

La cantidad de autores que han querido venir a presentar, tantos que que no se ha podido dar cabida a todo el mundo" Juan Ramón Santos Ärea de Cultura del ayuntamiento de Plasencia

El interés por participar en la feria ha sido notable este año. Según la organización, "la cantidad de autores que han querido venir a presentar, tantos que que no se ha podido dar cabida a todo el mundo". Este hecho ha llevado a establecer como criterio no programar a autores que ya hubieran presentado recientemente en la ciudad, optando en su lugar por organizar firmas en las casetas.

Poesía, infantil y debates

La programación ofrece una gran diversidad de géneros. El jueves 7 de mayo estará dedicado íntegramente a la poesía, con la presencia de autores representativos de Extremadura como Mario de la Tau, Carmen Hernández Urbano o un recital de José Manuel Díaz, el Duende Josele.

El público infantil tendrá un protagonismo especial durante las mañanas del fin de semana. Se han programado cuentacuentos y presentaciones con autoras como Margarita del Mazo "Cuentos de la flor" y Patricia Casasola "Los recuerdos de búho", con el objetivo de despertar el gusto por la lectura desde edades tempranas.

La feria también será un espacio para la reflexión y el diálogo. El sábado por la tarde tendrá lugar una conversación sobre escritura y naturaleza entre los escritores Joaquín Araujo y Javier Morales. El domingo, por su parte, se celebrará una conferencia sobre "el suicidio como motivo estético en la literatura".

Una ciudad volcada con la lectura

La alta participación y la variedad de la programación reflejan la inquietud por la lectura en la ciudad. Plasencia cuenta con numerosos clubes de lectura, como los de la biblioteca, el hogar de mayores de la Puerta Berrozana o la librería Mary and Percy. De hecho, algunas de las propuestas de autores para esta feria han surgido de las sugerencias de estos colectivos de lectores.