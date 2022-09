"Para que tengan vida", lema episcopal del nuevo obispo de Plasencia

"Para que tengan vida”, extracto del evangelio de San Juan, del discurso del Buen Pastor, es el lema elegido por Don Ernesto Jesús Brotóns Tena para su ministerio episcopal, que comenzará el próximo 15 de octubre con su ordenación como nuevo obispo de Plasencia.

“Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia”, junto al conocido himno cristológico de Flp 2, “se despojó a sí mismo y tomó la condición de esclavo”, son dos versículos que, a juicio del Obispo Electo, van de la mano y en ambas se refleja que Cristo Jesús, “a pesar de su condición divina, se bajó, se despojó de su grandeza y compartió nuestra fragilidad, para que tuviéramos vida y ésta en abundancia”, señala. “Se hizo pobre por nosotros, para enriquecernos con su pobreza”, añade citando Cf, 2 Cor. 8,9.

" El lema escogido para mi ministerio episcopal no deja de parecerme «pro-vocativo». Te (des)centra y llama, te libera de toda autorreferencialidad e individualismo, pues la misión es compartida y para los demás, y te obliga a mirar una y otra vez a Jesús, como Meta, Camino y Puerta de la Vida con mayúscula, del discipulado, del pastoreo bueno y fiel. Entrar por ella, seguirle, es ya vivir. Frente a los pastores que solo quieren servirse del pueblo y no servirle, Jesús se presenta como el verdadero y buen Pastor, modelo para todos nosotros (Jn 10; cf. Ez 34). Tal como advierte más adelante a Pedro, en ese diálogo final, entrañable, a orillas del lago de Galilea, la misión del pastor pasa por despojarse, por la entrega de la propia existencia en una auténtica diaconía hasta el don total de sí. Y todo por amor, solo por amor (cf. Jn 21,15-19). «Vivir» y «dar la vida a» pasan por «dar la vida por». El Espíritu siempre nos adentra por los caminos por los que condujo a Jesús, en clave de humildad, pobreza, entrega y servicio, para gloria del Padre y vida de los hombres («ut placeat Deo et hominibus» reza el lema de la fundación de Plasencia). Su camino es el nuestro (cf. LG 8, AG 5). Yendo por él, enseña san Agustín, no nos perderemos jamás (cf. S 92, 3). Pido al Buen Pastor el don de la fidelidad para, con vosotros, seguir sus pasos."

El Obispado de Plasencia se encuentra ya preparando la ordenación episcopal del nuevo obispo, monseñor Ernesto Jesús Brotóns Tena, que tendrá lugar (D.m.) el próximo 15 de octubre, sábado, a partir de las 11 horas. La ordenación será en la Plaza de San Nicolás, ya que la Catedral se encuentra cerrada al culto por albergar la exposición de las Edades del Hombre, desde 1976 todos los obispos de Plasencia han sido ordenados dentro de la SI Catedral.

El cardenal don Juan José Omella, arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal, el consagrante principal, acompañado por monseñor don Celso Morga, arzobispo de Mérida-Badajoz y Metropolitano, y monseñor don Vicente Jiménez Zamora, arzobispo emérito de Zaragoza, así como por otro importante número de obispos acompañaran al nuevo obispo de Plasencia.