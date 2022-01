Ni Monago ni Pizarro aclaran su futuro para el congreso regional del PP

Ni el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ni el portavoz regional y alcalde de Plasencia (Cáceres), Fernando Pizarro, han aclarado este lunes si finalmente presentarán su candidatura para liderar el partido en la región.



Ambos han protagonizado un encuentro con los medios de comunicación en Plasencia para abordar los problemas del transporte ferroviario, aunque también se han referido en sus intervenciones a la próxima convocatoria del congreso regional del PP extremeño.



En este sentido, Monago ha afirmado que aún no hay una fecha fijada para la cita regional "y me imagino que no la habrá hasta después de la elecciones en Castilla y León, por lo que no podemos hablar de una convocatoria antes de finales de febrero", ha indicado.



"Y luego está todo esto de la COVID-19 que nos ha trastocado todo y nos ha alterado toda la organización prevista, pero la prioridad en este momento es la que es, seguir luchando por nuestra tierra cada uno desde su posición y luego ya cuando se convoque el congreso, pues ya se verá", ha añadido.



En este sentido, el líder del PP regional ha puesto de manifiesto que cuando él convoque la cita, “porque me corresponde a mi convocar formalmente”, hará pública su decisión de si opta a la reelección "con toda la normalidad del mundo, porque a estos procesos hay que darles normalidad".



Preguntado si apoyaría una candidatura encabezada por Fernando Pizarro, que ya ha mostrado públicamente su intención de presentarse a la liderar el PP extremeño, Monago ha indicado que "en el PP extremeño hay muchísima gente maravillosa".



"Yo no tengo que decir que si apoyo o no a Pizarro porque no se ha convocado el congreso, pero hay gente muy buena, y como decía Miguel Celdrán, el más torpe de todo el equipo yo soy", ha defendido.



En cuanto a sus preferencias sobre la existencia de uno o varios candidatos, el presidente del PP ha aseverado que "la democracia interna te permite varios candidatos, pero cuanto más natural y tranquilos sean los procesos mejor".



"No obstante, me gustaría que este congreso fuera más tranquilo que el que tuve yo para ser presidente, que fuimos cuatro candidatos, porque las cosas se pueden hacer con más tranquilidad", ha defendido.



Por su parte, el alcalde de la capital del Jerte y portavoz regional del PP, Fernando Pizarro, ha afirmado que cuando se convoque el congreso manifestará si se presenta o no.



"Aspiro a que se convoque en breve y puedan presentarse todos aquellos que lo consideren oportuno a liderar el PP y la región, porque Extremadura necesita una inyección de esperanza importante", ha dicho. EFE