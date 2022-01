Las Edades del Hombre, hito de la presentación de Plasencia en Fitur 2022

La ciudad de Plasencia (Cáceres) se promocionará en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) como "destino cultural imprescindible" durante este año 2022, fecha en la que la capital del Jerte albergará la vigésimo sexta exposición de Las Edades del Hombre.

Fernando Pizarro, alcalde de Plasencia ha informado en rueda de prensa que la ciudad hará su presentación el miércoles 19, a las 12:30 horas, en el espacio expositivo de la Junta de Extremadura, que estará ubicado en el pabellón 7 de Ifema.



Pizarro ha apuntado que en esta cita, el Ayuntamiento placentino compartirá protagonismo con el resto de actores que están involucrados en la exposición, como son la Fundación Las Edades del Hombre, la Junta de Extremadura y el Obispado.



"Las Edades del Hombre conforman el producto turístico y cultural más importante que Plasencia ha tenido en los últimos 40 años, de ahí que la muestra sea el elemento fuerza de nuestra presencia en Fitur", ha defendido el primer edil.



Pizarro ha destacado la importancia de que la presentación se lleve a cabo el día de la inauguración de Fitur y ha subrayado que “son muchas las voces que nos han hecho llegar que existe un antes y un después en las ciudades que albergan Las Edades del Hombre”.



"La promoción es de tal calibre que es evidente que Plasencia mejorará su número de visitantes de forma muy importante no solo en 2022 sino en años sucesivos", ha agregado.



En este sentido, ha afirmado que las consecuencias positivas de la muestra no beneficiará exclusivamente a los establecimientos comerciales y hosteleros más próximos a la catedral, sino que el resto de la ciudad también se verá recompensada.



Del mismo modo, ha adelantado que el Consistorio ya ha puesto en marcha nuevas acciones de promoción de Las Edades del Hombre que tendrán como soporte los autobuses urbanos y una empresa de alquiler de vehículos.



"También firmaremos convenios con Renfe para que en los elementos promocionales que tiene en estaciones y vehículos aparezca Las Edades; hablaremos con Correo y acudiremos a ferias nacionales e internacionales", ha detallado.



Asimismo, el primer edil ha anunciado que, una vez que han concluido las obras para hacer accesible la plaza de la catedral, el Gobierno local pretende ahora eliminar las barreras para el acceso a al patio del enlosado desde el postigo de Santa María.



"Transitus" es el título elegido para la vigésimo sexta edición de la exposición de Las Edades del Hombre que durante el año 2022 se celebrará en la localidad extremeña de Plasencia.



La imagen del cartel de la exposición está extraída del manuscrito "Placentiae urbis et eiusdem episcopatus, descriptio" (Descripción de la ciudad y obispado de Plasencia) de Luis de Toro, un documento datado en el año 1573 que se conserva en la Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca y que posee un inestimable valor por cuanto es el documento más antiguo existente relativo a la historia de Plasencia y su comarca.



Se trata de la vez primera que Las Edades del Hombre recurre en un cartel al dibujo de una ciudad.



En concreto, recoge el trazado medieval y sus monumentos religiosos y civiles, contenidos dentro del recinto amurallado,donde son identificables el alcázar, las catedrales, varias iglesias, conventos y palacios como el de Mirabel -el más importante de la ciudad- así como la Plaza Mayor.



En cuanto al título, "Transitus" evoca la evolución y las transformaciones, aunque también en sus acepciones se encuentran significados ceñidos a pasajes y expediciones viajeras así como la búsqueda de trascendencias espirituales.