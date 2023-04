José Ignacio Martínez gana el IV Premio Nacional de Periodismo Placeat

El periodista sevillano José Ignacio Martínez Rodríguez ha ganado, con un artículo titulado "No, mi niña no está embrujada, solo tiene una discapacidad intelectual", el IV Premio Nacional de Periodismo Placeat, convocado por la asociación Placeat Plena Inclusión Extremadura y que está dotado con 3.000 euros.



Placeat trabaja desde sus orígenes en la defensa de los derechos a favor de las personas con discapacidad intelectual y sus familias, bajo los principios de inclusión social y de normalización.



Entre sus fines se encuentra la organización de actividades que permitan sensibilizar más a la opinión pública sobre este colectivo.



En este contexto, y con el apoyo de seis empresas placentinas que lo patrocinan, la Fundación Placeat creó en 2019 el Premio Nacional de Periodismo, un certamen que acaba de fallar su cuarta edición.



El presidente de Placeat, Francisco Valverde, ha recordado que el objetivo de esta iniciativa, orientada en sus cuatro primeras ediciones al periodismo escrito, es reconocer la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social y laboral.



Así, este certamen busca el trabajo de prensa escrita que "mejor defienda los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social y laboral".



En este sentido, y tras la recepción de una decena de propuestas, el jurado, compuesto por cinco periodistas placentinos, ha decidido premiar el artículo "No, mi niña no está embrujada, solo tiene una discapacidad intelectual", publicado en el diario El País el 12 de septiembre de 2022 y que está firmado por José Ignacio Martínez Rodríguez.



En su reportaje, Martínez Rodríguez da a conocer que en Zambia los bebés con parálisis cerebral o autismo sufren estigma, rechazo y soledad, mientras que una ONG facilita a los niños un correcto desarrollo y un futuro con autonomía