El granadino José Enrique Cabrero gana el III Premio de Periodismo Placeat

El periodista granadino José Enrique Cabrero Barragán ha ganado, con un artículo titulado "El reto de Fran para Granada: Tu mirada me hace grande", el III Premio Nacional de Periodismo Placeat, convocado por la asociación Placeat Plena Inclusión Extremadura y que está dotado con 3.000 euros.

Placeat trabaja desde sus orígenes en la defensa de los derechos a favor de las personas con discapacidad intelectual y sus familias, bajo los principios de inclusión social y de normalización.

Entre sus fines se encuentra la organización de actividades que permitan sensibilizar más a la opinión pública sobre este colectivo.

En este contexto, y con el apoyo de seis empresas placentinas que lo patrocinan, la Fundación Placeat creó en 2019 el Premio Nacional de Periodismo, un certamen que este jueves ha fallado su tercera edición.

El presidente de Placeat, Francisco Valverde, ha recordado que el objetivo de esta iniciativa, orientada en sus tres primeras ediciones al periodismo escrito, es reconocer la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social y laboral.

Así, este certamen busca el trabajo de prensa escrita que "mejor defienda los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social y laboral".

En este sentido, y tras la recepción de un total de once propuestas, el jurado, compuesto por cinco periodistas placentinos, ha decidido premiar el artículo "El reto de Fran para Granada: Tu mirada me hace grande", publicado en el diario IDEAL de Granada (Vocento) el 2 de abril de 2021 y que está firmado por José Enrique Cabrero Barragán.

En su artículo, Cabrero Barragán da a conocer la historia de Fran, un joven autista de Alfacar, y su familia.

Este año, y de forma excepcional, el jurado del Premio Nacional de Periodismo Placeat ha acordado conceder una mención especial -sin dotación económica- al trabajo "La revolución que Castro obró entre refugiados: Los discapacitados vivían ocultos y atados", firmado por Francisco Javier Carrión Molina.