Extremadura, Portugal y Galicia presentes en el segundo día del Folk Plasencia

La segunda jornada del 26º Festival Internacional Folk de Plasencia (Cáceres) presentará un viaje musical desde Extremadura a Portugal y con parada en Galicia, de la mano de The Red Folkey & Co, la portuguesa Ana Laíns y Xisco Feijoó.



La velada se abrirá a partir de las 21:30 horas con sello extremeño.



The Red Folkey & Co son un trío de músicos afincados en el norte de Extremadura que mezclan elementos del folclore de los distintos sitios con la instrumentación del grupo, basada principalmente en gaita y tamboril, acordeón y guitarras.



Músicos experimentados que unen su energía para hacer un recorrido por las músicas tradicionales de cualquier parte del mundo, incidiendo en las distintas regiones de España.



Desde jigas irlandesas, hasta músicas balcánicas, pasando por musettes, tarantellas, chamamés, polkas y un largo etcétera, The Red Folkey & Co, no para de experimentar y mezclar músicas de aquí y de allá con lo nuestro.



Los extremeños pasarán el testigo a la portuguesa Ana Laíns, que atraviesa uno de los momentos más dulces de su trayectoria, recogiendo en buena parte toda la energía, pasión y entrega que le ha dado a la música, el folclore y el fado.



Con su novísimo álbum, "20 años-Ana Laíns e Invitados en vivo en el Casino de Estoril", la cantante portuguesa ha entrado directa al número 1 en la lista oficial de ventas de Portugal.



Un auténtico hito para una de las trayectorias más singulares y sólidas, construidas con tesón ejemplar desde la independencia.



Grabado en directo con motivo de sus primeras dos décadas de carrera, el disco cuenta con las colaboraciones estelares de Luís Represas, Ivan Lins, Mafalda Arnauth y Fernando Pereira.



Está considerada una de las voces de referencia y más bonitas de la lengua portuguesa.



El cantante, bailarín y coreógrafo gallego Xisco Feijoó cerrará la segunda noche de Folk Plasencia.



Feijoó, después de haber hecho un incesante trabajo de recuperación etnográfica durante más de treinta años y tras colaborar en más de veinte discos y espectáculos de artistas de proyección internacional como Mercedes Peón, Xosé Manuel Budiño, Carlos Núñez, Kepa Junquera, Berrogüetto y Rodrígo Romaní, entre otros, se atreve lanzando su nuevo trabajo discográfico llamado "Peixe".



"Peixe está preñado de la esencia más honda de la música tradicional, vista desde una mirada contemporánea e interpretada desde la modernidad y desde la visión de un siglo XXI dominado por las nuevas tecnologías pero en donde se respetan y valoran con emocionante orgullo los orígenes y tradiciones más puras y ancestrales", destaca el músico gallego