El Circo Encantado llega a Plasencia para transformar el terror en una fiesta de humor familiar

El Circo Encantado llega a Plasencia para ofrecer una experiencia única que mezcla terror y humor en un espectáculo para toda la familia. Desde el 24 de abril hasta el 4 de mayo, el recinto ferial del Berrocal acogerá esta propuesta que incluye teatro, música en directo y complejas técnicas circenses.

Una fiesta escénica para todos

La directora artística del circo, Sonia Miranda, lo ha definido como una "fiesta escénica" donde el protagonismo recae en los artistas y la puesta en escena. Miranda ha destacado el cuidado y la "perseverancia y muchísima pasión" invertidos para crear un espectáculo que disfrute tanto el público adulto como el infantil. El objetivo es que los asistentes "se lo pasen muy bien" y suelten más de una carcajada.

El miedo está solo en la imaginación" Sonia Miranda Directora artística del Circo Encantado

El espectáculo es una experiencia inmersiva que narra una historia. La trama sigue a Lucía, una niña que se queda atrapada con sus padres en una mansión encantada regentada por doña terrorífica. A lo largo de la función, aparecen personajes de terror del cine y la televisión, ayudando a la protagonista a comprender que "el miedo está solo en la imaginación".

Un espectáculo inclusivo y consolidado

Con seis años de trayectoria, El Circo Encantado es un espectáculo consolidado que ha sido "muy bien acogido por todas las edades", según su directora. Miranda ha subrayado la importancia de la "inclusión social" y la diversidad como valores fundamentales del show, buscando atraer y ser valorado por "todo tipo de público".

Un rostro sonriente es el más bello de todos los paisajes" Sonia Miranda Directora artística del Circo Encantado

Las funciones tendrán lugar en el recinto ferial del Berrocal. Los días entre semana la función será a las 19:00 horas. Los sábados habrá dos pases, a las 17:00 y a las 19:30 horas, mientras que los domingos la única función será a las 18:00 horas. "Para nosotros, un rostro sonriente es el más bello de todos los paisajes, y no nos lo queremos perder tampoco", ha concluido Miranda.