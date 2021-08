La asociación de centros de formación de Extremadura (Cecap) y el Círculo Empresarial Placentino han mostrado su rechazo a un posible cierre perimetral en Plasencia al considerar que se trata de una medida que "no es efectiva y que llevará a la ruina" a muchos autónomos y empresas.



Ambos colectivos han contestado así al anuncio del consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, de "seguir utilizando los cierres perimetrales, y ampliarlos a las localidades de más de 15.000 habitantes previo estudio".



El presidente de Cecap Extremadura, el placentino Antonio Macedo, ha señalado que "antes de aplicar medidas, es necesario valorar todos los pros y contras de la mismas, con la dificultad que todo ello conlleva, de ahí nuestro ofrecimiento a colaborar".



A su juicio, la "clave" está en saber conjugar medidas sociales junto con una batería de ayudas a afectados por las limitaciones que haya que establecer, sean particulares, empresas o asociaciones.



Macedo ha subrayado que los cierres perimetrales "no se han mostrado eficaces por si solos, mientras que a unas actividades se les ponen reparos, a otras actuaciones particulares, vemos cómo la Administración no es capaz de poner ninguna".



Por todo ello, la Cecap ha solicitado a la Junta de Extremadura que no adopte esta medida del cierre perimetral "por los nefastos efectos que tendría, los cuales serían de carácter irreversible".



Por su parte, el presidente del Círculo Empresarial Placentino, Eugenio Hernández, ha pedido al Ejecutivo regional que "considere las consecuencias negativas que supondrá el cierre perimetral en la economía de las empresas y trabajadores de los sectores más perjudicados en esta pandemia".



El efecto del cierre perimetral no frenaría los contagios pero puede suponer la ruina para muchas empresas", ha aseverado.



Por otra parte, y en relación a las ayudas, Hernández ha solicitado que sea Hacienda la que determine las pérdidas de las empresas de estos sectores perjudicados “y emita un certificado a favor de las mismas que les sea compensado en los impuestos que deberán pagar en el siguiente trimestre” al considerar que se trata de una medida que "no es efectiva y que llevará a la ruina" a muchos autónomos y empresas.