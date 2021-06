La Unión Extremadura cifra en 31 millones y medio de euros los daños en la cereza en Jerte, La Vera y Hurdes

La Unión Extremadura exige a la Junta de Extremadura que de manera inmediata se realice una peritación de los daños producidos por las tormentas acompañadas de granizo que desde el viernes, 18 de junio, han caido en el Jerte, La Vere y las Hurdes. Precipitaciones que han coincidido con el estado de maduración de las cerezas, sobre todo en los municipios situados a más altura donde la recolección de este fruto se encontraba en pleno apogeo. Piden además que se indemnice a los damnificados y se estudie un seguro que garantice que se cubren de manera real los daños producidos en el cultivo de la cereza de Cáceres, "un seguro que garantice renta a los agricultores y no solo el beneficio del monopolio de Agroseguro", denuncian.

Aunque aún se están valorando los daños, la organización agraria calcula que las lluvias de los últimos días han afectado a más de 1.250 has, todas en las que el fruto estaba maduro y listo para recolectar, y a unas 17.500 toneladas de cerezas en la provincia de Cáceres. La Unión Extremadura calcula que los daños podrían superar los 31,5 millones de euros.

"Más del 95% de esta superficie no está asegurada" apuntan desde La Unión ya que como en años anteriores "los productores de cereza no aseguran debido a que el actual seguro de cerezas es caro y además no cubre los daños ocasionados en el fruto como pueden ser los esta campaña". Desde la Unión Extremadura denuncian "la inutilidad de este seguro, que solo sirve para cubrir las espaldas a la administración de cara a no responsabilizarse de los daños producidos".

"El seguro de la cereza de Cáceres, es actualmente un seguro con apenas coberturas y a precios prohibitivos, donde cada año apenas se asegura el 5% de la producción, ya que la entidad Agroseguro lo dejó sin contenido para no tener que hacer frente a las indemnizaciones que se producían en campañas como la actual", critica La Unión.