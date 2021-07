SEO/BirdLife pide que no se autoricen dos parques eólicos en las Villuercas

La organización SEO/BirdLife ha solicitado una declaración de impacto ambiental desfavorable a los parques eólicos "Garciaz" y "Madroñera", que se proyectan a los pies de la Sierra de las Villuercas, en Cáceres, ya que pueden generar "impactos severos" sobre un espacio forestal bien conservado.

En los últimos meses, SEO/BirdLife ha alegado a unos 200 proyectos en todo el territorio nacional planteados en espacios de alto valor ecológico, "proyectos que deberían haberse pensado en otro lugar, preferiblemente entornos urbanos ya degradados", ha defendido en una nota el colectivo.

En este sentido, ha presentado alegaciones a los parques eólicos de Garciaz y Madroñera, situados en la Sierra de las Villuercas, en Cáceres. A juicio de la organización ambos proyectos pueden generar "impactos severos sobre un espacio forestal bien conservado y ampliamente utilizado por especies protegidas de aves, entre otras, a seis parejas de cigüeña negra, una especie en estado de conservación vulnerable y que cuenta, en Cáceres, con una significativa población que es preciso atender".

SEO/BirdLife ha apelado a la responsabilidad de los promotores a la hora de seleccionar los emplazamientos para sus proyectos y ha apuntado que los parques de Garciaz y Madroñera "podrían afectar" a un espacio natural protegido, la ZEC Sierra Cabezas del Águila, dentro de Red Natura 2000.

La ONG ambiental también ha destacado la necesidad de mejorar la calidad de los estudios de impacto ambiental que presentan a las administraciones. En este caso particular, ha criticado que los análisis presentados en los dos proyectos de la Sierra de las Villuercas no cuentan con estudios de impacto de avifauna que, entre otras cuestiones, determine el impacto sobre las cigüeñas negras. "No podemos permitirnos proyectos que, claramente, suponen una afección severa sobre el patrimonio natural", ha asegurado el delegado en Extremadura de SEO/BirdLife, Marcelino Caraguiallet.

En este sentido, ha detallado que el proyecto de parque eólico Garciaz y su infraestructura de evacuación de energía eléctrica asociada, así como el proyecto Madroñera, tendrían impacto para las aves “ya que la localización de los aerogeneradores tiene un gran efecto en la probabilidad de colisión”. "Claramente los parques situados en, o cerca, de áreas utilizadas regularmente por un gran número de aves para su alimentación, reproducción, descanso o migración son más peligrosas", ha afirmado Cardalliaguet. Así, ha apuntado que los parques eólicos Madroñera y Garciaz, con 24 aerogeneradores en total de más de 150 metros de altura, podrían producir la muerte por colisión de entre 29 y 1.542 aves al año, dependiendo de su ubicación.

De igual forma, la ONG alega que los parques, dado que fueron sometidos consecutivamente al proceso de autorización ambiental por el mismo promotor, y que los aerogeneradores de ambos proyectos se encuentran en la misma zona y comparten infraestructuras comunes muy relevantes, así como la línea de evacuación, "deberían ser considerados un único proyecto a efectos de la evaluación ambiental y autorización del mismo". "Esta fragmentación de un proyecto en dos, lo que permite su tramitación ante el órgano ambiental autonómico en lugar del estatal, es una práctica de uso creciente que, a juicio de SEO/BirdLife, va en detrimento de un adecuado cumplimiento de la normativa de impacto ambiental", ha denunciado.