Indignación en Serradilla por la prohibición de tránsito de caminos y veredas en Monfragüe durante 9 meses

Indignados están en Serradilla (Cáceres) tras la decisión de la Dirección del Parque Nacional de Monfragüe de prohibir el paso por la vereda y el camino que une esta localidad con la pedanía de Villareal de San Carlos "por motivos de conservación", por la nidificación de especies protegidas, durante los próximos 9 meses.

"Se pueden hacer desvíos y otros métodos" apuntan desde el ayuntamiento, para evitar los perjuicios turísticos y sociales para el municipio, y es que los visitantes no podrán transitar por esta vereda hasta octubre, y los vecinos no podrán acceder a sus fincas, cuando la convivencia se ha producido siempre en armonía. No se permite el aprovechamiento a vecinos y turistas pero sí a Iberdrola, critica desde el ayuntamiento su alcalde, Francisco Sánchez.





Cabe destacar que estas prohibiciones de circular a pie, en bicicleta, a caballo o en coche por la vereda y el camino, se han venido produciendo en el parque desde su declaración nacional aunque siempre de "forma puntual y nunca durante tanto tiempo", apunta su alcalde en COPE Cáceres.