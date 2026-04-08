La Guardia Civil organiza una gran batida con voluntarios en busca del desaparecido en Jarandilla de la Vera

La Guardia Civil mantiene activo por sexto día consecutivo el dispositivo de búsqueda para localizar a un hombre de 74 años desaparecido en Jarandilla de la Vera (Cáceres). Durante la jornada de este miércoles se han seguido peinando diferentes zonas y se han realizado labores de investigación para encontrar algún indicio sobre su paradero.

Gran batida y llamamiento a voluntarios

Como parte de este operativo, la institución armada ha organizado una “gran batida” para este jueves, 9 de abril. En ella participarán diversas unidades y especialidades de la Guardia Civil junto a todas aquellas personas voluntarias que deseen colaborar en las labores de búsqueda.

El punto de encuentro para los participantes será a las 9:00 horas en el velatorio de Aldeanueva de la Vera. La Guardia Civil ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana, recordando que "es importante contar con buena condición física, llevar calzado adecuado, así como agua y avituallamiento para la jornada".

Es importante contar con buena condición física, llevar calzado adecuado, así como agua y avituallamiento para la jornada"

Perfil del desaparecido

El hombre permanece desaparecido desde la madrugada del pasado jueves, cuando salió momentáneamente de un campamento de la localidad en el que se encontraba alojado con otras personas y no regresó. Según la descripción facilitada, mide aproximadamente 1,75 metros, es de complexión delgada y presenta dificultades para comunicarse y desplazarse.

En el momento de su desaparición, vestía una gorra y un chaleco de color verde. La búsqueda se ha centrado en el entorno del lugar donde fue visto por última vez y las áreas circundantes.