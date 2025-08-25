Empiezan las obras del paso de peatones de la calle Parras de Cáceres

A partir de hoy, comienzan las obras del paso de peatones de la calle Parras en Cáceres (a la altura de la calle Alzapiernas) se aplicarán restricciones de tráfico en la zona hasta la finalización de los trabajos que se prevén tengan una duración aproximada de 5 días.

La calle Parras permanecerá cortada al tráfico para vehículos de más de 3,5 toneladas y 2 metros de ancho, desde la intersección de la avenida de España con la avenida Virgen de la Montaña (Fuente Luminosa).

Se permitirá el acceso a los residentes con turismos, que deberán salir por la calle Busquet cuyo sentido de circulación se invertirá, permitiendo la circulación desde la calle Parras hacia la calle Ceres.

También se realizarán modificaciones en el transporte público:

Quedan suprimidas las paradas de la línea 1 en la Plaza Obispo Galarza; línea 2 en Calle Barrio Nuevo (Colegio Delicias) y la línea 21 en Avenida de España 1.

El recorrido alternativo se realizará por la Avenida Clara Campoamor (Múltiples), la Avenida Hernán Cortés y la Plaza de Toros. La cabecera de la línea 6 se trasladará a Múltiples, y las paradas de la Plaza de Toros quedará ubicada la línea 1 en Plaza de Argel y la línea 6 en calle Moraleja.