El cupón de la ONCE reparte 385.000 euros en siete pueblos cacereños

El cupón de la ONCE ha repartido 385.000 euros en siete localidades cacereñas, al resultar premiados once cupones del número 27430 con 35.000 euros cada uno en el sorteo de este lunes, 29 de diciembre, según ha informado la entidad.



Antonio Andrés Marques Carrera, vendedor con discapacidad sensorial-auditiva, ha repartido la suerte al vender los once cupones premiados a las cinco cifras entre las poblaciones cacereñas de Jaraicejo, Deleitosa, Robledollano, Casas de Miraveta, Campillo de Deleitosa, Higuera y Romangordo.



Esta es la ruta de venta que diariamente realiza este vendedor, que de momento desconoce en cuál o cuáles de estas poblaciones ha vendido los cupones premiados.



Antonio Andrés, que inició su actividad laboral con la ONCE en 2006, ha mostrado su "satisfacción y alegría" al recompensar a sus clientes por primera vez con un premio mayor.