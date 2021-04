Vuelven los cribados masivos al Virgen de la Montaña de Cáceres esta semana

Tras el puente de San Jorge en la capital cacereña vuelven los cribados masivos al PAC del hospital Virgen de la Montaña de Cáceres. Arrancan esta tarde y se realizarán hasta este viernes, 30 de abril, de 15.30 a 20:00 horas.

Además mañana, martes, 27 de abril, el Servicio Extremeño de Salud (SES) realizará un cribado de pruebas diagnósticas de Covid en el Centro de Salud de Aldea Moret de 9:00 a 14:00 horas.

Recuerda que puede realizarse las pruebas cualquier persona que no tenga síntomas de padecer Covid. No deben acudir personas que estén en cuarentena por ser contacto estrecho ni casos confirmados. No hace falta pedir cita previa tan sólo presentar la tarjeta sanitaria del SES.