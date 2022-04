La I Vuelta BTT Riberos del Tajo aúna deporte y naturaleza en la Reserva de la Biosfera de Monfragüe

Los ayuntamientos de los municipios cacereños de Mirabel, Serradilla y Casas de Millán han organizado junto a varios clubes deportivos locales la I Vuelta BTT Riberos del Tajo que tendrá lugar el 30 de abril con una etapa contrarreloj y el 1 de mayo con una etapa maratón para aunar deporte y naturaleza en el entorno de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe.

Para participar en esta prueba, que se puede hacer a nivel amateur y profesional, están abiertas las inscripciones hasta el 27 de abril y el límite está fijado en 150 corredores, que correrán en una categoría mixta de hombres y mujeres.

La prueba pretende mostrar la riqueza natural de esta zona a través de la práctica del deporte, tal y como ha indicado el diputado de Deportes de la Diputación de Cáceres, Pablo Miguel López, que ha presentado la prueba junto al alcalde de Mirabel, Fernando Grande Cano, así como los regidores de Serradilla y Casas de Millán, Francisco Javier Sánchez Vega y Mario Cerro, respectivamente.

Cerro ha señalado que esta iniciativa sirve para que "los pueblos de la zona se llenen de vida" y se conozca este entorno de gran riqueza natural.

Por su parte, Fernando Grande ha indicado que, tras estos años de pandemia, se puede organizar esta prueba deportiva que ha necesitado muchos meses de preparación porque "es una de las pocas que se hace con dos etapas", en una contrarreloj entre Casas de Millán y Mirabel, y la etapa de maratón que se desarrolla íntegramente por el territorio de Serradilla.

La contrarreloj del día 30 tiene un recorrido de 13,35 kilómetros y atraviesa la Sierra de Zapatero que se encuentra ubicada entre las dos localidades. La etapa maratón tiene una distancia de 45 kilómetros y se desarrollará en las estribaciones de la Sierra de Santa Catalina.

"Se trata de una Vuelta BTT en la que durante dos días los participantes van a poder recorrer el entorno natural que transcurre por la Reserva de la Biosfera de Monfragüe", ha explicado Grande, que considera que son "dos atractivos que convierten a esta prueba en un verdadero referente como disfrute de la naturaleza y el deporte".

Así, ha recordado en la presentación que ha tenido lugar este viernes en el edificio de la diputación provincial, que "son muchas las riquezas naturales de la comarca" que podrán mostrarse en este escaparate que "quiere aunar naturaleza y deporte" y que pretende "consolidarse en el tiempo" tras esta primera cita, ya que "los recorridos son muy atractivos".

Este entorno no ha acogido pruebas BTT en este formato por lo que "estamos ante recorridos que antes no se han podido disfrutar porque no han formado parte de ningún circuito", ha apuntado el alcalde de Mirabel, y también diputado de Cultura y Deporte de la Diputación de Cáceres.