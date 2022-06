Vox Cáceres pide un cambio de legislación de la ZEPA "para que no se limite el desarrollo" de la ciudad

Vox Cáceres ha pedido a la Junta de Extremadura un cambio de legislación "de forma inmediata" en relación a la ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) de Los Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes, "para que no se vea limitado ni restringido el desarrollo de una ciudad, ya de por sí olvidada sistemática e históricamente por las distintas administraciones".





El presidente provincial de Vox Cáceres, Óscar Fernández Calle, ha afirmado al respecto que "en general, la ZEPA apareció con el objetivo de proteger por ley las áreas de vital importancia para la supervivencia y reproducción de las aves, pero el tiempo ha demostrado que debe existir un equilibrio entre la consecución de ese reto y el desarrollo de una sociedad".





En este sentido, Fernández Calle ha recordado que "el último capítulo de esta lamentable lista de decisiones que han perjudicado de forma notable a Cáceres, su término municipal y alrededores", ha sido la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) negativa para al aeródromo de Cáceres decretada por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica.





"No es muy normal -prosigue-, que después de ocho años desde que fuera presentado el proyecto, de las inversiones hechas en la compra de terrenos y en la contratación de una consultora en ingeniería, se aluda ahora a 'afecciones sobre la fauna, no solo las aves' y al 'notable peligro de colisión'".





El presidente provincial de Vox Cáceres ha recordado que la ZEPA también interfirió hace unos años en la búsqueda de una solución definitiva para al abastecimiento de agua de Cáceres y sus poblaciones aledañas, "para decidirse las administraciones posteriormente por Portaje, con la cantidad de millones de euros que se tiraron a la basura", ha dicho en alusión al trasvase desde el citado embalse al Guadiloba que se ha descartado finalmente con las obras ya avanzadas.





Por ello, cree que "es imprescindible y urgente un cambio de legislación que no dinamite el progreso de Cáceres, y no me refiero a un cambio de una delimitación concreta por otra para que se pueda construir en un monte concreto una obra porque le interesa al Gobierno local de turno".





Asimismo, ha aseverado que si Vox consigue representación en la Asamblea de Extremadura en las próximas elecciones, se promoverá "un pormenorizado estudio de todas las ZEPAs contabilizadas en la provincia cacereña, porque muchos agricultores y ganaderos sufren a menudo sus consecuencias".