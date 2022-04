Vergeles niega que la "importante" Estrategia de Salud Cardiovascular prohíba el vino o la cerveza

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha resaltado que este pasado miércoles el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó la Estrategia de Salud Cardiovascular que es "muy importante" y ha lamentado las "filtraciones" que se han hecho, ya que "no es cierto" que prohíba el vino o la cerveza.





"Yo lamento mucho que de la estrategia tan importante como es la Estrategia de Salud Cardiovascular, donde muchos profesionales llevan trabajando dos años, lo que se filtrase ayer, yo creo que de forma intencionada, a los medios de comunicación fuese lo del vino y lo de la cerveza", ha espetado.





Así, ha aclarado que "no es cierto que las estrategias prohíban" ya que "no son leyes" y "por lo tanto no pueden prohibir" y, además, ha afirmado que "filtraciones de esas características comprometen la actividad preventiva" de los profesionales porque "parece que ponen a la gente en guardia como que les vas a prohibir algo".





"Lo que hacemos los médicos es recomendar", ha destacado Vergeles al tiempo que ha considerado que "en la prevención es más útil la entrevista motivacional que la legislación".





Por ello, ha explicado que Extremadura defendió en el Consejo Interterritorial "apostar por la dieta mediterránea con lo que eso conlleva" y "dejar claro que lo que hacen las estrategias es intentar mejorar la salud cardiovascular de nuestros ciudadanos".





Finalmente, el responsable extremeño de Sanidad ha detallado que se trata de la "tercera causa de muerte" en la región y "el problema de salud más importante que hay, incluso en las fases de pandemia la mayoría de las altas hospitalarias lo eran por enfermedades cardiovasculares". "Por lo tanto es algo que nos tenemos que aplicar muy mucho", ha concluido.





Vergeles ha hecho estas declaraciones en un encuentro con los medios tras inaugurar este jueves en Cáceres el curso 'Cuidados y necesidades espirituales: clínica, experiencia y cultura', en la Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional.