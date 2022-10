Vara dice que la gigafactoría de Navalmoral sigue adelante y en las próximas semanas habrá novedades

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado que la gigafactoría de fábricas de baterías que el grupo Envision quiere construir en Navalmoral de la Mata (Cáceres) "tiene su camino trazado" al margen del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) del vehículo eléctrico, porque ésta "puede ser una vía de apoyo, pero no la más importante ni la única".





"El proyecto sigue adelante y lo comprobaremos en muy poco tiempo porque se siguen dando pasos y los siguientes tendrán que ver con la presentación del proyecto y la apertura de los trámites ordinarios", ha avanzado el jefe del Ejecutivo extremeño, que ha insistido en que "en las próximas semanas" habrá noticias sobre este proyecto.





En el caso de que finalmente quedara fuera del Perte, Vara ha apuntado a la financiación a través de los incentivos regionales, que son cosustanciales con la condición de Extremadura como objetivo de convergencia, ha dicho, al tiempo que ha recordado que, para el próximo programa operativo, los fondos europeos que van a llegar a la región, gestionados por la Junta o por el Gobierno de España, serán 592 millones de euros más que el anterior.





También se ha referido al Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (Faiip), promovido por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, del que se va a financiar también "muy probablemente" la fábrica de diamantes sintéticos de Trujillo y "algún otro proyecto".





"Estamos trabajando como si todo este revuelo no existiera porque para nosotros es irrelevante", ha recalcado en alusión a que no se incluyera el proyecto en el Perte. "No estoy preocupado porque en España llevan haciéndose fábricas hace muchos años y no existían los Pertes por eso desde que Envision manifestó la intención de instalarse en España la Junta ha estado trabajando muy intensamente en los últimos meses y también ahora", ha recalcado.





Así, ha aclarado que no se trata de "dinero que se regala, sino que se presta", es decir, de financiación y no de subvención. Vara ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios sobre este asunto antes de participar este martes en Cáceres en el acto inaugural de la jornada 'Cultivando Empleo Extremadura', organizada por Acción Contra el Hambre.