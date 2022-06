Vara asegura que "no hay un pacto oculto" para abastecer de litio de Cáceres a la gigafactoría de Navalmoral

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha aseverado este jueves que "no hay un pacto oculto" para abastecer de litio procedentes de Cáceres a la gigafactoría proyectada en Navalmoral de la Mata.





"Algunos han llegado a decir que hay un pacto oculto" para este abastecimiento de litio, tras lo que ha reafirmado que "no hay pacto oculto", sino que el proyecto de gigafactoría en Navalmoral de la Mata "ha venido porque a esta tierra le ha llegado su hora".





Guillermo Fernández Vara se ha pronunciado de esta forma este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura, en respuesta a una pregunta de Unidas por Extremadura sobre de dónde se va a extraer el litio para abastecer a la gigafactoría de baterías prevista en Navalmoral.





En la formulación de su pregunta, la presidenta del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, Irene de Miguel ha instado a Fernández Vara a reclamar al Gobierno central que capitalice las subvenciones de los fondos europeos para que el Estado tenga una "participación mayoritaria y contundente en los Pertes de los recursos estratégicos".





Además, ha pedido al presidente extremeño que "haga lo mismo" para que Extremadura tenga participación en esa industria "por la superficie que va a ceder en Expacio Navalmoral".





Irene de MIguel ha señalado que en zonas como Cáceres o Cañaveral, con proyectos de minas de litio, existe una "fuerte oposición ciudadana" a estos, ya que según ha aseverado, la extracción de litio "es una actividad que desertifica y contamina", y que además "tiene efectos colaterales graves", ha dicho.





"Si fuera un caramelito, no nos recompensarían con una fábrica de baterías", ha aseverado Irene de Miguel, quien ha reclamado a Fernández Vara que "sea claro" y diga "de dónde se va a extraer el litio" para la gigafactoría prevista en Navalmoral de la Mata.





VARA INSTA A "DEJAR QUE LA GENTE PRESENTE SUS PROYECTOS"

En respuesta a Unidas por Extremadura, el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha lamentado que a Irene de Miguel "esta noticia no le ha gustado nada", ya que no le "ha oido decir nunca que sí a algo, no le parece bien nada de lo que se haga", tras lo que ha señalado que si Extremadura se pone "a la vanguardia del desarrollo industrial verde, malo".





En ese sentido, el presidente de la Junta ha defendido que "en un país democrático hay que dejar que la gente presente los proyectos, y luego se pueda juzgar, pero no preventivamente", sino que una vez que se conozca el proyecto, se aplique la ley.





Así, y con respecto a la pregunta de dónde prevé extraerse el litio para abastecer a la gigafactoría de Navalmoral, Fernández Vara ha asegurado que lo desconoce: "No sé, preguntéselo a ellos. Yo supongo que de donde lo haya", ha dicho