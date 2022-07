Vara advierte de que el incendio en Las Hurdes "probablemente se alargue unos días" y "va a hacer daño"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha advertido este martes que el incendio declarado este pasado lunes en el término municipal de Ladrillar, en la comarca de Las Hurdes, se trata de "un incendio importante, que muy probablemente se alargue durante unos días" y que "va a hacer daño".





En cualquier caso, el presidente extremeño ha reafirmado que "todo lo que no sea daño a las personas es recuperable", y lo demás "lo recuperaremos luego", y respecto al origen del incendio, Fernández Vara ha asegurado que "no hay ninguna duda" de que ha sido provocado por un rayo, por lo que ha instado a "no elucubrar más sobre ello".





Según ha señalado el presidente extremeño, ahora mismo se está "en pleno proceso de toma de decisiones" para este incendio que está "a caballo" entre las provincias de Cáceres y Salamanca, por lo que "hay una complejidad añadida de coordinación" entre dos comunidades autónomas, que "está funcionando y que funcionará a la perfección", por lo que ha trasladado un "mensaje de confianza" por la experiencia de los efectivos que están trabajando.





Fernández Vara ha advertido que tanto este lunes como este martes están siendo días "muy complicados", ya que se han tenido que "tomar decisiones que probablemente sean de las más duras" en la lucha contra los incendios, como es la de evacuar poblaciones, ya que "hay que decirle a los vecinos que se vayan de sus casas, y muchos de ellos piensan que no van a volver".





En cualquier caso, el presidente extremeño se ha dirigido a los vecinos que han sido evacuados para trasladarles que "van a volver a sus casas, van a poder recuperar su vida y volver a estar donde siempre han vivido".

@GFVara se encuentra en Las Hurdes para conocer la evolución del #IFLadrillar.

Fernández Vara se ha pronunciado de esta forma en rueda de prensa que ha ofrecido este martes junto a la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, y la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García Bernal, desde el Puesto de Mando Avanzado que se ha instalado en la localidad de Vegas de Coria para coordinar todos los recursos movilizados en este incendio forestal.





UNAS 2.500 HECTÁREAS AFECTADAS





Por su parte, la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García Bernal, ha informado de que hasta el momento hay unas 2.500 hectáreas en la región extremeña afectadas por este incendio, que fue provocado por una tormenta seca, en la que cayó un rayo, en el norte de la comarca de Las Hurdes, muy cerca de la provincia de Salamanca.





Por tanto el incendio afecta a dos comunidades autónomas, aunque se va a instalar un mando unificado que tendrá un único plan de operaciones, cuyo mando único se ha instalado en la localidad cacereña de Vegas de Coria, debido a que la mayor parte afectada por el incendio es de Extremadura.





Cerca de 300 profesionales y 17 médios aéreos están trabajando en la lucha contra este incendio este martes, unos recursos tantos de la Junta de Extremadura y de Castilla y León, así como del Ministerio de Transición Ecológica, a los que se ha unido la Unidad Militar de Emergencias (UME) con 50 efectivos trabajando en estos momentos, y cuenta con otros 50 para el refuerzo.





Así lo ha destacado García Bernal, quien ha recordado que a causa del fuego han sido evacuados de forma preventiva el municipio de Ladrillar y las alquerías de Aceitunilla, Cabezo, Batuequilla y La Horcajada, a la que este martes se ha unido Riomalo de Arriba.





También "está preparado el operativo" por si fuera necesario evacuar las localidades de Las Mestas y Nuñomoral, aunque hasta el momento "no ha hecho falta", ha señalado García Bernal.





Por tanto, hasta el momento son seis núcleos de población los evacuados, que suman más de un centenar de personas, de los que algunos de ellos han sido acogidos en Montehermoso, otros en Ciudad Rodrigo y otros en casas particulares de familiares o amigos, ha señalado la titular de Agricultura y Desarrollo Rural, quien ha valorado que hasta el momento no ha habido que lamentar daños personales.





Tampoco ha afectado el fuego hasta el momento a ninguna vivienda de ningún municipio "salvo algún corralón muy pequeñito", ha destacado la consejera, quien ha descartado que los vecinos evacuados puedan volver en las próximas horas a sus casas, ya que "es un incendio largo", en el que "por encima de todo está la seguridad".





Así, la consejera ha entendido que los vecinos evacuados querrán volver a sus casas, pero ha apuntado que "será cuando los medios de extinción digan que se puede volver, cuando puedan volver, pero ahora queda tiempo para eso", ha señalado.





Begoña García ha querido resaltar el trabajo de los efectivos contra incendios, así como del alcalde de Ladrillar, en cuyo término municipal se inició el incendio, del Sepei, y de la Guardia Civil por la labor que ha realizado en las evacuaciones de los municipios.





Se trata de un incendio largo, en el que la noche ha sido "muy complicada", a la que sigue este martes, que también será un "día largo y complicado", ha avanzado la consejera de Agricultura, quien ha explicado que en la evolución del fuego "en estos momentos preocupa la cuerda que baja hacia Nuñomoral, y la que sube desde Cabezo hacia la provincia de Salamanca", ha dicho.





Finalmente, la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, ha resaltado que la Dirección General de Protección Civil del Ministerio del Interior ha estado "desde el minuto uno" del incendio, tratando de coordinar entre las dos comunidades autónomas afectadas y los efectivos del Gobierno central.





García Seco ha señalado que se está trabajando tanto en la extinción de este incendio como en su posible propagación, ya sea el de Las Hurdes o de otros incendios declarados en la provincia de Salamanca, tras lo que ha resaltado la "coordinación de planes" existente entre las distintas administraciones.