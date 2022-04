Valencia de Alcántara protestará este viernes contra el cierre de su oficina de la Seguridad Social

La Asociación para el Fomento Económico y Social de Valencia de Alcántara (AFESVAL) ha convocado el próximo 8 de abril "a toda la ciudadanía de la comarca" a la manifestación por la reapertura de la oficina de la Seguridad Social en la localidad, que presta servicio a más de 14 municipios y que permanece cerrada desde diciembre.



La manifestación, "apartidista, cívica y reivindicativa", partirá a las 20:00 horas desde el Paseo de San Francisco (el Paseo).



AFESVAL lleva varios meses denunciando el cierre indefinido de la oficina, pese a que el plazo inicial fijado era hasta finales de enero, por lo que el colectivo clama que "los servicios públicos van a peor".



Así, ha hecho público un manifiesto, que se leerá en la concentración del próximo viernes, en defensa de los servicios públicos y de "la reapertura de la Oficina comarcal de la Seguridad Social, que da cobertura a toda la comarca y a un área muy extensa, que comprende 14 municipios rurales".



"Pedimos que, de acuerdo con las manifestaciones y planes del Gobierno de España y la Junta de Extremadura, no se cierre ningún servicio público en el medio rural, tal y como se establece en las 130 medidas de reto demográfico alineadas con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", señala.



La asociación exige la reapertura inmediata de la oficina, una cuestión que ya trasladaron al pleno municipal vía moción e iniciarán un proceso de recogida de firmas, y que esta reapertura "se haga con un trato más humano y cercano a la ciudadanía".



"Pasamos de ciudadanos de tercera a cuarta.Tenemos una población muy envejecida que no sabe utilizar los medios telemáticos. ¿Qué más tenemos que aguantar en las zonas rurales? La paciencia ya va llegando al límite. Respetamos los derechos de los trabajadores pero hay vacantes sin cubrir", asevera.



Según el colectivo, el cierre afecta principalmente a personas mayores y a quienes no tienen medios suficientes para desplazarse continuamente a las oficinas provinciales, "ahondando la brecha generacional y las desigualdades en el acceso a servicios públicos".