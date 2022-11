USO asegura que el nuevo contrato de ambulancias perjudica a la provincia de Cáceres

El sindicato USO ha reiterado este martes que el contrato de transporte sanitario terrestre recientemente firmado discrimina a la provincia de Cáceres, puesto que, entre otras cuestiones, en Badajoz existe el compromiso de que al menos el 81 por ciento de la flota de vehículos tenga menos de dos años, un requisito que no se da en la cacereña.



En un comunicado, señala que en la provincia de Cáceres el límite de antigüedad vendrá únicamente referido por la legislación vigente, que es máximo de diez años.



Además tiene "serias dudas" respecto a que en la provincia de Badajoz estén prestando servicio los 190 vehículos con menos de dos años que exige el nuevo contrato firmado.



El sindicato teme que la empresa Ambuvital pudiera, ante esta situación, quiera mover todos los vehículos nuevos y seminuevos desde la provincia de Cáceres a la provincia de Badajoz, perjudicando de esta manera a la ciudadanía cacereña.



“Llevan mucho tiempo prometiendo una flota de vehículos nuevos que no termina de llegar y ahí siguen con los vehículos que dejó Tenorio, algunos están para desgüace", ha remarcado.



Por ello, exige que si Ambuvital está incumpliendo el contrato debe ser sancionada desde el primer día "o el mensaje que se dará a todos los ciudadanos es que la Junta de Extremadura permite que las empresas privadas saqueen el erario público a través de firmar contratos que no cumplen”.



El sindicato insiste en que los recursos que ha presentado y que han sido desestimados, fueron interpuestos "en un ejercicio no sólo de índole sindical sino de índole social" y cree que la adjudicación del contrato a Ambuvital "en un error mayúsculo".