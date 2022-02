Trabajadores del Hospital Universitario piden el cese de la Dirección de Enfermería por falta de organización

Trabajadores del Hospital Universitario de Cáceres (HUC), principalmente enfermeras y técnicos auxiliares, se han concentrado este jueves a las puertas del centro hospitalario para pedir el cese de la directora de Enfermería por la mala organización de los servicios y por la falta de personal que repercute en la atención final al usuario.





La delegada del Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE), Ángeles Montero, ha explicado que esta situación se ha hecho llegar a los responsables sanitarios de la región a través de varias misivas y reuniones en las que han explicado que los trabajadores del HUC sufren las mermas de personal y "las plantillas están bajo mínimos".





A esta falta de trabajadores se une el modelo de trabajo de la directora de Enfermería que impide la implantación de un turno de 12 horas "cuando hay unidades enteras que lo están pidiendo y lo tienen confeccionado a la espera de la autorización para poder conciliar la vida laboral y familiar", ha explicado. "Es un no por el no", ha dicho Montero, que ha criticado las "pegas" y "trabas" que se ponen ante esta petición de cambios de turnos.





"Los trabajadores están cansados y vienen arrastrando mucha carga de trabajo tras la pandemia", ha subrayado la delegada sindical, que ha añadido que el Covid-19 ha hecho mella en este colectivo sanitario que "es uno de los que más duro ha trabajado y se merece un trato distinto y que esta Dirección de Enfermería los comprenda, los represente y los defienda".





Por ello, al grito de "dimisión" y "que cese ya", los trabajadores se han concentrado ante las puertas del nuevo hospital para pedir más personal, ya que "las plantillas están al mínimo", ha dicho Monteros en declaraciones a los medios.





"Además, no hay organización", se ha lamentado ya que, según ha dicho, la Dirección de Enfermería utiliza personal de una unidad para atender a dos, como en el caso de la tercera planta que con el personal de cardiología se atiende la Unidad de Cuidados Coronarios Agudos (UCCA), que se iba a dotar de personal propio pero se utiliza el de otras unidades de la planta.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Esta "falta de organización" afecta no solo a la plantilla sino también a la atención al usuario. "Queremos tener personal suficiente para dar una calidad en cuidados que no podemos con estas plantillas al mínimo", ha incidido la representante sindical, que ha insistido en que el personal sanitario "está cansado de no poder dar una atención de calidad".





RESPUESTA DEL CONSEJERO

El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha asegurado que se seguirán estudiando "permanentemente" las necesidades del Hospital Universitario de Cáceres y se reforzará cuando "sea necesario".





"Por lo tanto, para la tranquilidad de los enfermeros y enfermeras, decirles que seguiremos estudiando permanentemente las necesidades y que cuando sea necesario reforzar, reforzaremos", ha apuntado el consejero extremeño ante las protestas que protagonizan este jueves estos profesionales.





En esta línea, Vergeles ha indicado que la Junta de Extremadura agradecería que el clima de reivindicaciones "no sea luchar contra el sistema, sino desde el sistema aportar aquellos elementos que nos pueda hacer mejor y que nos pueda hacer más fuerte".





Así, ha dicho que "hay pendiente" un Plan de Ordenación de Recursos Humanos y una "revisión constante" del funcionamiento del Hospital Universitario de Cáceres "por lo nuevo que es", por lo que ha llamado a la tranquilidad de los enfermeros y enfermeras.





De igual forma, el consejero ha asegurado que él ya no puede entrar en el tema de "filias y fobias" y si "cae mejor o si cae peor un directivo o una directiva".





"En este momento toca llamar a la sensatez, al sosiego, a reclamar lo que es justo reclamar y a negociar lo que es justo negociar y en ese sentido apelo al buen entendimiento que tenemos que tener en este momento", ha indicado.





Asimismo, el consejero extremeño ha considerado que todas las protestas de los trabajadores son respetables y ha añadido que, en este caso, los enfermeros del Hospital Universitario de Cáceres tienen una junta de personal donde pueden expresar sus reivindicaciones.





"Nada es estático. Nosotros hemos abierto un hospital que es el Hospital Universitario de Cáceres, que hemos abierto con unas necesidades de personal, necesidades de personal que se han incorporado y se han estabilizado las plantillas, que eran las principales reivindicaciones", ha aseverado.





Al mismo tiempo, Vergeles ha expuesto que "aquí no acaba la historia" y ha apuntado que la Junta va a ir evaluando el funcionamiento del hospital, que es un hospital nuevo y que cuando ha empezado ha tenido la "mala suerte" de que llegó la pandemia.





Así, la pandemia ha cambiado "necesariamente" la orientación y el funcionamiento de algunos de los servicios y teniendo que adaptarse tanto los espacios como los profesionales.