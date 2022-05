Solicitan 5 años de cárcel para Juan Valle, ex alcalde de Coria, por adjudicar obras a dedo

El Ministerio Fiscal solicita cinco años de cárcel para el exalcalde de Coria (Cáceres) Juan Valle por un delito continuado de malversación de caudales públicos al adjudicar presuntamente al arquitecto municipal a título particular dos proyectos de construcción de un centro de día y una guardería sin garantizar la libre concurrencia en la contratación.



La Audiencia Provincial acoge el 24 de mayo el juicio al exalcalde y al técnico municipal para el que se pide similar pena de prisión, así como, por un delito de prevaricación, la inhabilitación especial para empleo o cargo público por nueve años y tres meses, al igual que para Valle, además de una indemnización por responsabilidad civil al ayuntamiento.



En concreto los supuestos hechos se refieren a los proyectos de 2008 para construir un centro de día por 58.000 euros y una escuela infantil en Puebla de Argeme, población dependiente de Coria, por 25.000 euros, de los que la interventora general del consistorio advirtió al alcalde de que los importes superaban el valor límite para un contrato menor por lo que era necesario tramitar expediente de contratación acorde a la ley.



Según consta en el escrito de acusación de la Fiscalía, el por entonces regidor local “prevaliéndose” de su cargo resolvió “de manera arbitraria y sin determinación inicial de precio” encomendar al otro acusado como trabajo particular ajeno a su labor como técnico municipal la redacción del proyecto básico y ejecución del futuro edificio destinado a centro de día en la localidad.



A juicio de la acusación pública dicha decisión del alcalde fue emitida "a sabiendas de su ilegalidad” por las dos partes y no siguió el procedimiento legalmente establecido para la contratación pública, sin garantizar la libre concurrencia.



“No contenía motivación alguna que pudiera justificar que la labor se le encomendara a título particular y no como técnico del ayuntamiento y dentro de sus competencias”, añade.



Además, para la fiscal, el otro acusado “con ánimo de burlar los requisitos legales" para el cobro del proyecto llegó a un “acuerdo” con los técnicos para presentar facturas con importes fraccionados del total en ambas obras, pactando recibir la mitad de ellos “pese a figurar él como redactor del proyecto, no los demás técnicos”.



Asimismo, según el Ministerio Fiscal, el alcalde trató de dar “amparo legal” al cobro en un pleno en el que se acordó rectificar el pliego de condiciones particulares para la licitación de las obras del centro de día, cambiando la correspondencia de los gastos de redacción del proyecto del ayuntamiento al contratista.



Alternativamente, la fiscal solicita de uno a tres años de cárcel para Valle por un delito continuado de fraude y, para el otro acusado, tres años por el mismo delito, así como dos años y medio por el delito continuado de falsedad.