Sierra de Gata se corona como nuevo Destino Turístico Starlight de España

Los cielos de la comarca de Sierra de Gata se han consolidado como Destino Turístico Starlight. Este reconocimiento certifica la calidad de sus cielos nocturnos, prácticamente libres de contaminación lumínica, y la implicación de todo el territorio para proteger este recurso natural.

Un impulso clave para el ecoturismo

La obtención de este sello ha sido posible gracias al impulso de la Diputación de Cáceres en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Sierra de Gata-Hurdes. En el proyecto han colaborado estrechamente la Mancomunidad de Municipios Sierra de Gata y diversas empresas locales. La certificación la concede la Fundación Starlight, que cuenta con el respaldo de la UNESCO y la Unión Astronómica Internacional.

El cielo como patrimonio a proteger

El reconocimiento llega tras un exhaustivo proceso de análisis por parte de los técnicos de la fundación, que han avalado la calidad del cielo para la contemplación de estrellas y el desarrollo de actividades de astroturismo. Además, todos los ayuntamientos de la comarca se han adherido a la Declaración de La Palma, un documento que define el cielo como un patrimonio científico, cultural y medioambiental que debe ser protegido.

Diputación de Cáceres El Chorreón en la Sierra de Gata

Este no es el primer reconocimiento de este tipo en la zona, ya que en Sierra de Gata se encuentra el Chorreón de Moraleja, el primer paraje Starlight de Extremadura. Todo el proyecto ha contado con la financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE.