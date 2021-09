La segunda fase del Hospital de Cáceres costará 75 millones y se sufragará con los fondos europeos 2021-2026

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha señalado que el proyecto y la ejecución de la obra de la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres, valoradas en 75 millones de euros, se sufragará con los fondos del programa operativo 2021-2026 de la Unión Europea.

Vergeles ha reiterado que el compromiso del Ejecutivo regional con esta infraestructura es "real y absoluto", en respuesta al diputado de Ciudadano José María Casares, en una pregunta en el Pleno de la Asamblea de este jueves, quien le ha reprochado que en los último cinco ejercicios, de los 5,6 millones de euros presupuestados para el hospital, únicamente se han ejecutado 50.000 para el anteproyecto.

Vergeles le ha pedido al diputado de la formación naranja que "confíe" en que será una realidad, al tiempo que ha remarcado que quienes han construido centros sanitarios en la comunidad han sido los gobiernos socialistas.

No obstante, el consejero ha reconocido que existen "dificultades" y que habrá que realizar los "ajustes necesarios" para incorporarlo a los presupuestos cuando se abra el nuevo programa operativo.

Asimismo, ha remarcado que el plan funcional está "hecho" después de que hubiera que "desempolvar" y adaptar a las nuevas realidades", así como el anteproyecto para adaptarlo a la parcela y al diseño arquitectónico del hospital para mejorar la ergonomía de los puestos de trabajo, que estará terminado, según Vergeles, en este año 2021.

Sin embargo, el proyecto del hospital y ejecución del mismo se traslada al próximo periodo presupuestario europeo, ya que no se ha podido cargar en el 2014-2020 "porque la obra hubiera terminado en 2023, y no se podía cargar porque no podía estar la obra y tenemos que cumplir con Europa". Por este motivo, se ha "preferido dejar para el programa operativo siguiente", ha asegurado.