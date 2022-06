Salvemos la Montaña a Salaya:"Deseamos que el alcalde duerma tranquilo a partir de esta separación de caminos"

La Plataforma Salvemos la Montaña ha respondido con un comunicado a las declaraciones que el alcalde de la ciudad, Luis Salaya, realizaba ayer en Herrera en COPE Extremadura y en la que apuntaba a que no se oponía al nuevo proyecto de mina en Cáceres porque podría ser bueno para la ciudad, a la vez que trasladaba un mensaje a la Plataforma en la que advertía que de seguir en su negativa al proyecto sin conocerlo "se separarían nuestros caminos"

Unas declaraciones que han cogido por sorpresa a la Plataforma y que llegaban justo 24 horas después de la reunión mantenida con representante de este colectivo en el ayuntamiento.

Desde la plataforma apuntan a que "el alcalde se equivoca en sus declaraciones expresadas en la COPE", porque no están enrocados en el "no porque no". Defienden ser el colectivo ciudadano que mejor y más profundamente ha estudiado el proyecto de mina a cielo abierto, el único que se ha registrado oficialmente hasta la fecha. Apuntan además a que no han podido analizar el proyecto de mina en galería porque "no existe, ni se ha presentado en ninguna administración"; un proyecto que desean "tener al completo para estudiarlo tan profundamente como el anterior y dejar claras las afecciones ambientales y para la salud que sufriríamos las cacereñas y cacereños, en el hipotético caso de que se llevara a cabo", recogen en el comunicado.

Reprochan a la empresa que no publique el proyecto, lo que hace "sospechar" que "está vendiendo algo que no existe", ya que lo que se conoce es "únicamente lo que muestran en sus presentaciones comunicativas y de marketing en nuestra ciudad, y sobre todo en Australia, país donde Infinity Lithium tienen que dar cuentas más detalladas a sus inversores por las imposiciones de la bolsa australiana, para que sigan confiando en sus acciones y con la obligación de hacer creer que el proyecto va a comenzar a instalarse de manera inminente".

"Ni Tecnología Extremeña del Litio, ni Extremadura Mining, ni Extremadura New Energies, ni Infinity Lithium, ni ninguna de sus empresas pantallas han sido admitidas en el PERTE del vehículo eléctrico y conectado, ni están dentro del consorcio creado al efecto, denominado Venergy+; porque el proyecto San José de Valdeflores no tiene valor añadido, según los criterios de la Comisión Europea, por eso no se va a beneficiar de los fondos europeos para la recuperación, transformación y resiliencia, Next Generations", añade el comunicado.

"Confiamos que con unas elecciones tan cerca, el alcalde entienda que la Plataforma no mantiene un no porque no, sino un no para analizar el proyecto al detalle y para proteger a la ciudad y a todo su patrimonio, tanto el natural como el cultural, de empresas especuladoras como ha demostrado ser esta, recordamos la solicitud de la UNESCO al Consistorio por la preocupación de las vibraciones debidas a las explosiones que pudieran afectar a la muralla o a los cimientos de los edificios de la parte antigua. Pensamos que la ciudad debe mantener su actual calidad de vida", apuntan.

"Deseamos que el alcalde duerma tranquilo a partir de esta separación de caminos con la Plataforma y que descanse mejor por haber abandonado una postura que ahora llama populista , y que parece que mantenía con respecto a la mina de la Montaña de Cáceres, como ha manifestado en las declaraciones radiofónicas de ayer", concluyen.